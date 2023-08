Taxe sur le streaming en France : Deezer n'exclut pas une hausse de ses tarifs

L'une des dernières idées du gouvernement d'Emmanuel Macron pourrait être l'ajout d'une nouvelle taxe (tiens donc, c'est surprenant) sur l'univers du streaming musical. Des géants comme Deezer se projettent déjà sur une augmentation des tarifs de leurs abonnements, refusant catégoriquement de prendre en charge cette taxe qui risquerait d'impacter leur chiffre d'affaires.

Deezer est le premier à s'exprimer

Dans un contexte où tous les services numériques augmentent leurs prix, le gouvernement d'Emmanuel Macron pourrait empirer les choses prochainement avec l'ajout d'une nouvelle taxe qui concernerait chaque service de streaming musical. Le Président de la République a donné pour mission à Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, de trouver avec l'industrie musicale de "nouvelles sources de financement" afin d'améliorer la rémunération des artistes qui se plaignent régulièrement de la tendance des services de streaming et de la faible rémunération que celle-ci apporte.



Une date butoir a été fixée au 30 septembre pour qu'un accord soit trouvé, si la ministre de la Culture échoue dans sa mission, Emmanuel Macron envisage sérieusement à faire voter une taxe sur les services de streaming musicaux au Parlement au cours du dernier trimestre de 2023.

Du côté de Deezer, on déclare déjà que cette taxe ne sera pas prise en charge par le service de streaming pour maintenir la grille tarifaire actuelle, elle sera répercutée sur le coût facturé aux abonnés tous les mois. Au micro de BFM Business, Stéphane Rougeot, directeur général adjoint de Deezer a déclaré qu'il n'y aurait pas le choix étant donné que le service de streaming possède plus de 60% de son chiffre d'affaires en France :

C'est une taxe anti-Deezer, car elle frapperait Deezer de manière totalement disproportionnée par rapport aux autres plateformes. On fait plus de 60 % de notre chiffre d'affaires en France, les autres c'est moins de 3 %. On ne peut pas répercuter la taxe aux ayants droit, car le contrat ne nous le permet pas. On ne peut pas l'absorber, car notre équilibre financier ne nous le permet pas non plus. Donc on serait obligé de le répercuter au consommateur.

Stéphane Rougeot ne comprend pas pourquoi le gouvernement veut s'en prendre aux services de streaming musicaux en France et plus particulièrement à Deezer, avec cette taxe qui va être néfaste pour le secteur du streaming et pour les clients qui devront payer plus cher leur abonnement. Surtout qu'on imagine bien que Deezer ne sera pas le seul à augmenter ses prix, Apple Music, Spotify, Amazon Music... Suivront tous le mouvement pour préserver leur petite marge de bénéfice sur chaque abonnement.



Cette nouvelle taxe envisagée par Emmanuel Macron pourrait générer une coquette somme de 20 millions d'euros par an, elle serait directement attribuée au Centre national de la musique (CNM), une structure crée en 2020 qui a des missions bien précises :

Des subventions pour soutenir les artistes, les producteurs, les salles de concert et les festivals

Promotion de la musique française sur le sol national et à l'international

Mise en place de formations et d'ateliers pour les professionnels et amateurs de la musique

Ainsi que plein d'autres objectifs qui permettent à la musique française de se développer.

À l'heure actuelle, l'abonnement Deezer Premium individuel coûte 10,99€/mois et l'abonnement Deezer Famille est facturé 17,99€/mois, il est pour l'instant impossible de connaître la hausse tarifaire qui pourrait y avoir. À noter quand même que si cette taxe est votée, elle pourrait impacter 1,75% des revenus français des services de streaming.

