Taxe sur le streaming : Spotify stoppe ses investissements en France

Pour 2024, le gouvernement d’Emmanuel Macron a eu l’idée d’une nouvelle taxe, celle des services de streaming. Spotify, Apple Music, Tidal ou encore Deezer vont devoir appliquer ou prendre en charge une taxe sur l’ensemble de leurs abonnements disponibles en France. Du côté de Spotify, on n’arrive pas à comprendre cette décision, à tel point que la firme suédoise a décidé de réagir en supprimant ses investissements sur le sol français.

Spotify furieux de la taxe streaming, le service réagit !

En 2024, Spotify a pris une décision majeure qui va secouer l’industrie de la musique en France. L’entreprise cessera de soutenir financièrement deux festivals emblématiques dans notre pays :

Les Francofolies de La Rochelle qui aura lieu entre le 10 et 14 juillet 2024

Le Printemps de Bourges qui aura lieu entre le 23 et 28 avril 2024

Cette décision est une réaction directe à l’introduction d’une nouvelle taxe en France ciblant les services de streaming musical.

La taxe controversée voulue par le President de la République prévoit de prélever entre 1,5 à 1,75 % sur les revenus des plateformes de streaming. Ces fonds seront destinés au Centre National de la Musique (CNM), une initiative qui aura pour mission de soutenir l’industrie musicale locale. Antoine Monin, le directeur de Spotify pour la France, s’est ouvertement opposé à cette taxe, affirmant qu’elle représente un frein à l’innovation.

Antoine Monin précise que la politique fiscale française constitue un obstacle majeur à l’innovation et à l’investissement dans le secteur du streaming.



Spotify n’est pas le seul service de streaming dans cette lutte, d’autres géants du secteur, tels qu’Apple Music, YouTube Music et Deezer, ont également exprimé leur désaccord face à cette nouvelle législation. Selon eux, cette taxe pourrait nuire à l’innovation et à la croissance de l’industrie.



En réaction, Spotify prévoit d’annoncer d’autres actions en 2024, de nouvelles communications devraient être mises en ligne au cours des prochains mois. La société évoque des antécédents où elle a résolu des conflits similaires, comme en Uruguay, où elle a obtenu des garanties sur les coûts. Face à la situation en France, Spotify envisage de rediriger ses investissements vers d’autres marchés plus accueillants.



Est-ce qu’un autre sponsor viendra à la rescousse des Francofolies de La Rochelle et du Printemps de Bourges ? Les acteurs comme Spotify sont indispensables pour le financement de ce genre d’événements qui accueillent des artistes français et internationaux ainsi que des milliers de visiteurs. Pour l’instant, l’Élysée ne s’est pas exprimé quant à cette « sanction » de Spotify envers les deux événements français.



