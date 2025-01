Disney+ France : de 17 à 9 mois pour la sortie de ses films en streaming

Disney+ vient de franchir une étape importante sur le marché français. Désormais, la plateforme attendra seulement 9 mois avant de pouvoir transférer un film du cinéma au streaming. Une réduction significative, comparé aux 17 mois jusqu'à maintenant, qui lui offre même le luxe de dépasser Netflix.

Disney+ passe devant Netflix

La chronologie des médias en France évolue avec un bouleversement majeur : Disney+ a conclu un accord avec les organisations du cinéma français pour raccourcir le délai de diffusion de ses films sur sa plateforme. Jusqu’à présent, le service de streaming devait attendre 17 mois après la sortie en salle avant de proposer ses productions, un délai dorénavant réduit à 9 mois.

Ce changement place Disney+ devant Netflix, qui doit patienter 15 mois, bien qu’il reste derrière Canal+, qui bénéficie d’un délai de seulement 6 mois. En contrepartie, Disney+ s’engage à investir 25 % de son chiffre d’affaires net annuel en France pendant trois ans pour financer des œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et françaises. La plateforme devra également investir dans un minimum de 70 films sur cette période, en garantissant une diversité de genres et de budgets.

Hélène Etzi, présidente de The Walt Disney Company France, salue cette avancée en déclarant que cet accord « marque une étape importante » pour répondre aux attentes du public français en rendant les films plus accessibles sur Disney+ après leur sortie en salle. Les organisations du cinéma, représentées par le BLIC, le BLOC et l’ARP, se réjouissent aussi de cet engagement, qui renforce le financement et la diffusion du cinéma en France.

Rappel sur la chronologie des médias en France

La chronologie des médias est un cadre réglementaire qui fixe les délais de diffusion des films après leur sortie en salle, afin de protéger l’exploitation cinématographique et d’assurer un financement du secteur. Voici les principaux délais actuels :

• Canal+ : 6 mois après la sortie en salle

• Disney+ : 9 mois (après accord signé en 2025, auparavant 17 mois)

• Netflix : 15 mois

• Prime Video, Apple TV+ et autres plateformes sans accord spécifique : 17 mois

• Chaînes de télévision gratuites (TF1, France Télévisions, M6, etc.) : 22 mois minimum