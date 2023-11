Depuis que Disney a accentué sa présence sur le marché streaming avec son service Disney+, le groupe a maintenant de grandes ambitions pour attirer de nouveaux abonnés et augmenter considérablement sa part de marché. L’une des dernières idées de Disney consiste à créé une « super-app » de streaming, une application qui permettrait de regrouper Disney+ et Hulu afin que les utilisateurs retrouvent la totalité de leurs programmes favoris au même endroit !

Une bonne idée ?

Disney a annoncé qu’il envisageait de regrouper Disney+ et Hulu en une seule et même application, cette révélation a été faite lors de la présentation des résultats financiers du dernier trimestre de 2023. Les essais de cette application unifiée vont normalement commencer en décembre, avant un lancement plus large prévu pour 2024 aux États-Unis.



Bob Iger, le PDG de Disney, considère cette initiative comme un moyen de renforcer l’engagement des utilisateurs envers l’application. Il souligne également l’avantage financier potentiel, s’attendant à une réduction significative des frais associés à l’acquisition de nouveaux clients grâce à cette plateforme unifiée.

La fusion officielle de Disney+ et Hulu est attendue pour le printemps 2024. Cette anticipation est d’autant plus grande depuis que Disney a finalisé l’achat de la part minoritaire de Comcast dans Hulu, concluant l’acquisition pour un montant de 8,61 milliards de dollars. Cette transaction donne à Disney le contrôle total de Hulu, facilitant ainsi l’intégration des services sans demander l’avis à un tiers.



Cependant, une question demeure : comment Disney va-t-il gérer les contenus moins familiaux sur cette « super-app » ? À ce stade, Disney+ a déjà mis en place un système de contrôle parental pour le contenu destiné aux adultes et a introduit la catégorie « Star » dans certains pays, un équivalent fonctionnel pourrait être attribué à Hulu. Cela pourrait donner un aperçu de la manière dont l’entreprise prévoit de présenter ses contenus post-fusion, tout en respectant son image de marque familiale.

La fusion de Disney+ et Hulu semble être une stratégie prometteuse pour le groupe Disney qui cherche à simplifier l’expérience de streaming pour ses utilisateurs tout en maximisant l’efficacité opérationnelle et les bénéfices.



