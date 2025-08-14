Instagram teste "Picks", une fonction pour partager ses passions

Instagram continue d'évoluer pour maintenir l'engagement de ses utilisateurs, notamment sur iPhone où la plateforme reste incontournable. La dernière nouveauté en préparation chez Meta pourrait bien changer la façon dont nous interagissons avec nos amis sur le réseau social. Baptisée "Picks", cette fonctionnalité vise à créer des liens plus authentiques autour de nos passions communes.

Découverte par le reverse engineer Alessandro Paluzzi sur X, "Picks" permet aux utilisateurs de créer une liste personnalisée de leurs contenus favoris : films, séries, livres, jeux vidéo ou encore musique. L'algorithme d'Instagram identifie ensuite automatiquement les points communs avec leurs contacts et met en évidence ces convergences.

#Instagram is working on Picks 👀



— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 6, 2025

Cette approche rappelle celle des applications de rencontre comme Tinder ou Bumble, mais appliquée aux relations existantes. Pour les utilisateurs d'iPhone intégrés dans l'écosystème Apple, on peut imaginer une synergie intéressante avec Apple Music ou les achats App Store, même si Meta n'a rien confirmé à ce sujet.

Adam Mosseri, directeur d'Instagram, avait annoncé en janvier vouloir "aider les gens à se connecter avec leurs amis autour de ce qu'ils découvrent sur Instagram". Picks s'inscrit parfaitement dans cette stratégie 2025 axée sur la créativité et la connexion personnelle.

La fonctionnalité reste pour l'instant un prototype interne selon Meta, qui confirme à TechCrunch ne pas la tester en public. Aucune date de déploiement n'est donc annoncée.

Les questions de vie privée restent sensibles

Cette nouveauté arrive dans un contexte tendu pour Instagram. Le lancement récent d'Instagram Map, permettant de partager sa localisation, a suscité de vives critiques de la part d'utilisateurs inquiets pour leur confidentialité.

Avec Picks, les mêmes préoccupations pourraient surgir. Afficher publiquement ses goûts culturels pourrait alimenter davantage le profilage publicitaire, déjà très développé sur la plateforme. Pour les plus jeunes utilisateurs, souvent moins vigilants sur ces questions, l'outil pourrait représenter un nouveau risque.

Instagram devra donc rassurer sur le contrôle utilisateur et la protection des données personnelles si cette fonctionnalité voit finalement le jour.