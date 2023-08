Bumble : la barre symbolique des 2 milliards vient d'être franchie

Bumble est en pleine forme. L'application de rencontre vient de dépasser les deux milliards de dépenses utilisateurs sur son application. Un succès qui la place juste derrière Tinder, leader incontesté de la catégorie.

Bumble x 2 milliards

Si je vous dis Tinder, vous savez tous à quoi sert l'application. En revanche, si je vous dis Bumble, nombreux sont ceux à ne pas savoir que c'est un concurrent direct du premier cité et le chiffre du jour le prouve totalement. Pour la petite histoire, Bumble a été crée par une ancienne de... Tinder.



D'après les données de data.ai, Bumble a dépassé les 2 milliards de dollars de dépenses utilisateurs sur son application iOS/Android. Lancée il y a 9 ans, en 2014, Bumble devient la deuxième application de rencontre (après Tinder) à rejoindre ce cercle très fermé. Au total, seuls 52 applications/jeux mobiles toutes catégories confondues sont dans ce "club fermé" à travers le monde entier.

Mieux encore, il a fallu seulement 19 mois pour atteindre le deuxième milliard contre sept ans pour le premier milliard. Preuve ici que l'application cartonne ces dernières années. Elle est également la deuxième app de rencontre la plus téléchargée au monde entre juin 2022 et juin 2023. 125 millions de téléchargements depuis son lancement.



Il y a quelques jours, Bumble Inc a mis en ligne une toute nouvelle application qui se nomme Bumble for Friends. Comme son nom l'indique, l'idée ici, c'est surtout de trouver des amis ou encore des personnes avec qui partager un évènement de la vie réelle, plutôt que votre âme soeur...

Télécharger l'app gratuite Bumble