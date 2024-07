SearchGPT, le nouveau moteur de recherche d’OpenAI vient d’apparaître !

Bing, Ecosia, Yahoo!, Qwant, DuckDuckGo… Tout ces noms vous disent forcément quelque chose ! Ils ont tous essayé de concurrencer Google en proposant une alternative solide, performante et complète. Cependant, aucun n’a jamais vraiment réussi à obtenir une part de marché capable de faire trembler le géant californien. Et si cette époque prenait fin dès aujourd’hui avec la nouveauté de l’entreprise OpenAI ? Le créateur de ChatGPT vient de lancer (sur invitation) SearchGPT, un concurrent direct du moteur de recherche de Google.

SearchGPT, aussi révolutionnaire que ChatGPT ?

OpenAI vient de lever le voile sur SearchGPT, un moteur de recherche innovant propulsé par l’intelligence de ChatGPT. Conçu pour être potentiellement plus fiable, pertinent et rapide que les moteurs de recherche traditionnels, SearchGPT promet de révolutionner notre manière d’accéder à l’information sur le Web. Google peut trembler !



SearchGPT est actuellement lancé en tant que prototype accessible en privé. OpenAI estime que le travail autour de ce nouveau service n’est pas encore achevé et qu’ouvrir l’accès à des testeurs publics permettra d’accélérer son développement. Pour cette phase initiale, l’accès est limité à 10 000 utilisateurs. Ceux-ci devront posséder un compte OpenAI et rejoindre la liste d’attente pour pouvoir tester ce moteur de recherche révolutionnaire.

Objectifs et fonctionnalités

SearchGPT se distingue par sa capacité à répondre rapidement et précisément aux questions en utilisant des informations actuelles du Web. Il offre des liens vers des sources pertinentes et permet des questions de suivi avec un contexte partagé.



SearchGPT utilise des algorithmes avancés pour fournir des réponses précises et factuelles, tout en intégrant les dernières technologies de traitement du langage naturel pour une compréhension optimale des requêtes. Il fournit également des résumés clairs et concis des informations recherchées et s’adapte aux préférences de l’utilisateur pour améliorer l’expérience de recherche. La connexion obligatoire au compte OpenAI permet d’identifier chaque utilisateur et de personnaliser les réponses tout en garantissant la confidentialité et la sécurité des données de l’utilisateur.

Caractéristiques et conception

SearchGPT est alimenté par le modèle GPT-4 d’OpenAI, ce qui lui confère une puissance de traitement exceptionnelle. Son interface soignée et épurée est similaire à celle de ChatGPT, ce qui promet d’offrir une expérience utilisateur fluide et intuitive. Les utilisateurs peuvent soumettre et affiner leurs requêtes de recherche pour obtenir les résultats les plus pertinents possibles.



Pour l’instant, OpenAI n’est pas en mesure de donner une date précise d’ouverture au public pour SearchGPT. Cependant, cette ouverture à des testeurs publics montre que le projet est arrivé à un stade de maturité. SearchGPT pourrait bien transformer notre manière de chercher des informations en ligne, grâce à l’expertise de ChatGPT et aux avancées technologiques d’OpenAI.