Après Shadow, OVH veut racheter le moteur de recherche Qwant

Le fondateur de la société OVH, Octave Klaba, vient d'annoncer qu'il était en discussion pour le rachat du moteur de recherche français Qwant. L'objectif est, à terme, de créer une nouvelle plateforme de services cloud "made in France". La société d'hébergement de serveurs cherche à diversifier ses actifs, après le rachat de Shadow il y a deux ans, le service de cloud gaming.

Cette future plateforme serait nommée Synfonium. Si l'accord abouti, elle sera détenue à 75% par Octave et Miroslaw Klaba, les cofondateurs d'OVHcloud (anciennement OVH), et à 25% par la Caisse des Dépôts, actionnaire principal actuel de Qwant.

Avec @caissedesdepots, nous sommes entrés en discussion exclusive pour racheter @Shadow_France et @Qwant_FR et proposer tous ces services européens qu’on parle depuis toujours.



Il reste beaucoup de travail et d’obstacles pour finaliser le rachat. Il faut bosser et les fixer .. https://t.co/Dkb8Nec6v5