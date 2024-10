ChatGPT Search : OpenAI lance son moteur de recherche internet

ChatGPT réussira-t-il là où tous les autres ont échoué ? OpenAI rend pour la première fois accessible ChatGPT Search, son propre moteur de recherche internet. Un lancement progressif avec une attente folle, celle de concurrence Google.

ChatGPT Search : un nouveau concurrent pour Google

OpenAI vient de lancer ChatGPT Search, son propre moteur de recherche internet dopé à l'intelligence artificielle. Il a pour objectif d'être une alternative à ChatGPT tel qu'on le connait en proposant un style de réponse similaire à ce que fait Google depuis des décennies. Autrement dit, de la recherche classique sur le web via des liens de redirection vers des sites.



ChatGPT Search est directement intégré à l'interface de ChatGPT pour ne former qu'un seul et même service. L'application proposera ainsi deux styles de recherche. Soit par l'IA directement, soit par des liens, comme nous le faisons depuis la naissance d'internet. Un nouveau petit logo dans la barre de recherche permet de basculer sur le nouveau service.

Actuellement, OpenAI, par l'intermédiaire de ChatGPT, gagne de l'argent uniquement sur les abonnements, ce qui lui fait perdre des milliards chaque année. ChatGPT Search pourrait lui offrir une autre source de revenus via la publicité et les partenariats avec des éditeurs et des fournisseurs de données. Partenariats qui permettent justement d'alimenter ChatGPT Search avec des données à jour.



ChatGPT Search est dans un premier temps réservé aux abonnés payants des formules ChatGPT Plus et ChatGPT Team. La société promet qu'il sera accessible gratuitement pour tous les utilisateurs dans les mois à venir, donc en 2025.



C'est probablement le début d’une nouvelle ère pour la recherche sur Internet, avec pourquoi pas de nouvelles opportunités pour les sites de toucher un public plus large.



Pensez-vous qu’il s’agit de la fin de l’hégémonie de Google ?