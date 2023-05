OpenAI lance l'application ChatGPT officielle sur iPhone

Petite surprise, OpenAI vient de lancer l'application officielle ChatGPT sur l'App Store, coupant l'herbe sous le pied de nombreux développeurs, parfois peu scrupuleux.



Avec un design plus qu'épuré, le service débarque enfin sur nos iPhone et iPad, en tout cas du côté des États-Unis. Pour le moment, l'application ChatGPT (à prononcer Chatte GiPiTi) n'est pas accessible en France.

ChatGPT a enfin son app officielle

Dans un communiqué, la société de Sam Altman offre donc un accès direct et pratique à son intelligence artificielle générative sur iPhone. Jusqu'à présent, il fallait passer par le site web ou l'une des nombreuses applications tierces, souvent payantes mais parfois frauduleuses. Cette version légitime offre aux utilisateurs un moyen sûr d'utiliser ChatGPT à tout moment.

Pour mémoire, ChatGPT est un chatbot basé sur l'IA qui utilise l'intelligence artificielle générative pour répondre aux questions et fournir des conseils sur toutes sortes de sujets, à la manière de ce que pourrait répondre un humain. Selon OpenAI, ChatGPT peut aider dans tous les domaines suivants :

Réponses instantanées : Obtenir des informations précises sans passer par des publicités ou des résultats multiples.

: Obtenir des informations précises sans passer par des publicités ou des résultats multiples. Conseils personnalisés : Obtenez des conseils sur la cuisine, les projets de voyage ou la rédaction de messages réfléchis.

: Obtenez des conseils sur la cuisine, les projets de voyage ou la rédaction de messages réfléchis. Inspiration créative : Trouvez des idées de cadeaux, des présentations ou écrivez le poème parfait.

: Trouvez des idées de cadeaux, des présentations ou écrivez le poème parfait. Commentaires d'un professionnel : Augmentez votre productivité grâce à des idées, des résumés de notes et une assistance technique.

: Augmentez votre productivité grâce à des idées, des résumés de notes et une assistance technique. Possibilités d'apprentissage : Explorez de nouvelles langues, l'histoire moderne et bien plus encore, à votre rythme.

Pour palier à la pauvre conception graphique, sachez que l'historique est synchronisé entre les appareils, de sorte que vous pouvez voir vos interactions ChatGPT à la fois sur le Web et sur les appareils iOS, et il intègre le système de reconnaissance vocale Whisper. Mieux, il y a un widget sur le lockscreen pour accéder rapidement à l'assistant.

Pour l'instant, ChatGPT pour iOS est limité aux États-Unis, mais OpenAI prévoit de l'étendre à d'autres pays dans les semaines à venir. Une fois n'est pas coutume, il s'agit d'une toute première version, l'entreprise indiquant que l'application fera l'objet d'améliorations continues en termes de fonctionnalités et de sécurité, sur la base des commentaires des utilisateurs.



L'utilisation de l'application ChatGPT est gratuite, mais le service ChatGPT Plus coûte 19,99 dollars par mois. Il s'agit du même prix que celui proposé sur le web, le service Plus offrant une disponibilité même en cas de forte demande, des temps de réponse plus rapides et un accès prioritaire à de nouvelles fonctionnalités telles que GPT-4, la version la plus avancée de ChatGPT. Pour tout cela, il faut un compte OpenAI pour utiliser l'application ChatGPT, évidemment.



En outre, pour les utilisateurs Android, l'application arrive bientôt dixit OpenAi.

Télécharger l'app gratuite OpenAI ChatGPT