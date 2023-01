Une app ChatGPT non officielle fait payer 9,99 € un abonnement hebdomadaire

Une application douteuse se faisant passer pour le "vrai" ChatGPT s'est hissée en tête du classement de l'App Store dans de nombreux pays, faisant payer aux utilisateurs 9,99 euros (ou 7,99 dollars) par semaine pour accéder à un service disponible gratuitement sur le web et qui ne semble avoir aucun lien avec le véritable bot créé par l'entreprise OpenAI, détenue en partie par Elon Musk.

ChatGPT : l'arnaque du jour

Celle qu'on peut considérer comme l'arnaque du jour s'appelle "ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3", un titre complexe qui propose tous les mots clés tendances actuels. En raison de sa récente montée en flèche et de sa grande popularité, certains ont comparé ChatGPT à la révolution de l'iPhone, mais pour l'IA, l'intelligence artificielle. Si on lui demande d'écrire un courriel, un article, un message ou autre chose comme du code, ChatGPT peut y répondre de manière incroyable. Le robot a gagné en popularité auprès des universitaires et des étudiants qui l'ont utilisé pour leurs recherches et leurs travaux. Certains n'hésitant pas à tricher.

Toute personne possédant un compte OpenAI peut utiliser ChatGPT gratuitement en ligne, mais des escrocs et des développeurs malintentionnés ont profité de sa popularité pour gagner de l'argent. C'est le cas de "ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3", une app qui donne l'impression d'être l'application officielle du chatbot, mais elle n'a aucun lien avec Open AI, la société mère. Les développeurs se sont en tout cas donnés du mal puisque l'app existe au format iPhone, iPad et Apple Watch, et des évènements ponctuels sont organisés pour apprendre à maîtriser leur interface.



L'application fait payer aux utilisateurs 9,99 euros par semaine ou 59,99 euros par an pour avoir accès à l'utilisation illimitée du robot et à la suppression des publicités intrusives dans l'application. L'application et son robot sont incohérents, répondant parfois à l'invite de l'utilisateur par des réponses génériques ou complètement hors sujet. Elle ne semble donc pas connectée à l'API officielle, malgré une icône reprenant pratiquement le logo d'OpenAI.



Pourtant, l'application est actuellement la deuxième application de productivité la plus populaire aux États-Unis sur l'App Store, mais également dans d'autres pays comme en France où elle est 3e du classement général. Si les milliers de notes lui confèrent une moyenne de 4,5 / 5, une grande partie des commentaires sont négatifs et parlent d'arnaque.

À en croire leurs autres applications, l'éditeur à l'étrange dénomination "Social Media Apps and Game Sports health Run Hiking Runing fitness tracking" n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il propose d'autres apps douteuses nommées "Activity Lock Screen Widget 16" et "BetterTrack Ride Hike Run Swim".



Voici donc le nouveau défi d'Apple, faire le ménage contre les faux ChatGPT. La firme mène une lutte acharnée contre les arnaques sur l'App Store, dont certaines engrangent des millions de revenus. La réputation d'Apple s'est construite en grande partie sur la qualité de son App Store.



Pour les plus curieux, vous pouvez jeter un oeil à l'application en question :

