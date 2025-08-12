Elon Musk veut attaquer Apple qui privilégierait OpenAI sur l'App Store

Elon Musk a accusé Apple d'avoir commis une « violation antitrust évidente » en favorisant prétendument ChatGPT d'OpenAI dans les classements des applications d'intelligence artificielle de l'App Store, menaçant de poursuivre en justice dans un récent message sur X. Cette démarche semble découler de la rivalité continue de Musk avec OpenAI, une entreprise qu'il a cofondée avant de s'en séparer, et de ses efforts pour promouvoir le chatbot Grok de xAI.

Un contexte ultra concurrentiel

Le mois dernier, xAI a lancé Grok 4, un nouveau modèle de langage de grande échelle vanté pour surpasser ses concurrents, accompagné de fonctionnalités comme Grok Imagine pour la génération d'images et de vidéos, ainsi que des chatbots « compagnons » personnalisables. Récemment, l'application Grok a atteint la cinquième place globale et la deuxième dans la catégorie Productivité après que xAI a rendu Grok 4 gratuit à l'échelle mondiale. Malgré cette ascension, ChatGPT d'OpenAI continue de dominer, se maintenant constamment en tête ou près du sommet des classements d'Apple, soutenu par des mises en avant éditoriales fréquentes et son intégration dans Apple Intelligence, y compris avec Siri et les outils d'écriture.

La plainte de Musk

La menace judiciaire de Musk fait suite à un message publié plus tôt aujourd'hui, où il s'interrogeait sur les raisons pour lesquelles Apple excluait X et Grok de sa section « Incontournables », bien que X soit l'application de nouvelles numéro un et Grok la cinquième application globale.

Hey @Apple App Store, why do you refuse to put either 𝕏 or Grok in your “Must Have” section when 𝕏 is the #1 news app in the world and Grok is #5 among all apps?



Are you playing politics? What gives? Inquiring minds want to know. https://t.co/3wenLZGtwG — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2025

Citant un compte de fan de Tesla, Musk a affirmé que le choix d'Apple ignorait injustement ses plateformes. Bien que la raison exacte de son accusation d'antitrust reste floue, elle pourrait être liée à sa concurrence plus large avec OpenAI, y compris une action en justice en cours contre cette dernière concernant sa transition vers un modèle à but lucratif.

Une bataille judiciaire en vue ?

Musk a l'habitude de menacer de poursuites judiciaires sans toujours donner suite, il est donc incertain que xAI engage réellement une action en justice.

Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation.



xAI will take immediate legal action. — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

Ses motivations seront certainement bientôt plus claires, en suivant son compte sur X.



Apple favorise-t-elle injustement OpenAI sur l'App Store selon vous ? Rappelons que X est première du classement "Actualités" sur l'App Store depuis des semaines, en France comme dans de nombreux pays, et qu'elle embarque aussi un onglet Grok. Il serait intéressant de connaître le nombre d'utilisateurs de Grok pour les comparer avec ceux de ChatGPT.

