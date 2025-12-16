Telegram vient d’ajouter le support des passkeys dans sa dernière mise à jour, permettant aux utilisateurs de se connecter instantanément sans mot de passe ni code SMS.

Telegram adopte enfin les passkeys pour une connexion simplifiée

Depuis qu’Apple et Google ont confirmé en 2022 leur soutien au nouveau standard d’authentification par passkey, les entreprises et développeurs d’applications ont progressivement intégré cette technologie à leurs plateformes. Telegram rejoint désormais la liste toujours croissante des applications compatibles avec les passkeys, qui compte déjà plus de 200 entreprises et services.

Cette mise à jour du week-end dernier permet aux utilisateurs de se connecter à leur compte Telegram via une vérification biométrique, comme Face ID ou Touch ID sur iPhone et iPad, sans avoir besoin d’entrer un code SMS ou un mot de passe traditionnel. Cette méthode d’authentification est non seulement plus rapide, mais également plus sécurisée que les mots de passe classiques.

Pour créer un passkey sur Telegram, il suffit de se rendre dans Réglages > Confidentialité et Sécurité > Passkey (clé d'accès). En appuyant sur “Créer un Passkey”, Telegram génère une clé cryptographique unique liée au compte utilisateur et la stocke de manière sécurisée sur l’appareil. À partir de ce moment, la connexion se fait simplement en utilisant Face ID ou Touch ID, éliminant complètement le besoin de saisir des codes ou des mots de passe.



Telegram précise également que le passkey peut être synchronisé avec les gestionnaires de mots de passe populaires comme iCloud Mots de Passe et d’autres solutions tierces. Cette synchronisation permet aux utilisateurs de retrouver leur passkey sur différents appareils sans avoir à le recréer à chaque fois.



La mise à jour inclut également d’autres nouveautés comme les offres d’achat de cadeaux et l’ajout de l’audio dans les Stories. Telegram rejoint ainsi des services comme WhatsApp, PayPal, eBay, Amazon et de nombreux autres qui ont déjà adopté cette technologie d’authentification moderne, confirmant que les passkeys deviennent progressivement la norme pour la connexion aux services en ligne.

