BeReal : le réseau social français vise la rentabilité en 2027

BeReal, le réseau social français qui mise sur l'authenticité plutôt que sur les filtres et le scroll infini, sort de sa torpeur. Racheté en juin 2024 par Voodoo, l'éditeur français de jeux mobiles, pour 500 millions d'euros, l'application prépare activement son grand retour après des mois de remise à niveau technique. Avec 40 millions d'utilisateurs mensuels et 30 millions d'euros de revenus générés en 2024, la plateforme affiche désormais des ambitions de rentabilité pour 2027.

Un modèle économique enfin viable

Avant son rachat, BeReal perdait 3 millions d'euros par mois sans dégager le moindre revenu. Voodoo a totalement restructuré l'approche commerciale en développant un modèle publicitaire adapté aux codes visuels de l'application. Plutôt que de miser sur la publicité automatisée comme dans le jeu mobile, l'entreprise a constitué des équipes commerciales en France, aux États-Unis et au Japon pour démarcher directement les annonceurs.

Le pari s'avère payant. Plus de 300 marques ont rejoint la plateforme cette année, dont Apple, L'Oréal, Nike et Netflix. Les revenus publicitaires progressent de 30% chaque trimestre, portés principalement par la France et le Japon. Pour la marque à la pomme, présente sur l'application, BeReal représente une opportunité de toucher la Gen Z (18-27 ans) sur un terrain moins saturé qu'Instagram ou TikTok, tout en s'associant à une plateforme française qui met en avant la santé mentale des utilisateurs, même si ça reste un réseau social avec des dérives évidentes.

De nouvelles fonctionnalités attendues

Après avoir stabilisé le code source et corrigé les bugs qui plombaient l'expérience utilisateur, Voodoo prépare une "grosse feuille de route pour 2026". Parmi les nouveautés : "close friends" pour partager des photos avec un cercle restreint, une meilleure valorisation de l'onglet "Memory" qui rappelle d'anciens clichés, et un rattrapage sur la vidéo, format désormais incontournable.

Le réseau mise également sur les influenceurs en rémunérant depuis septembre 300 créateurs de contenu et marques pour inciter leurs communautés Instagram et TikTok à télécharger l'application. Cette stratégie, particulièrement efficace au Japon où BeReal rivalise avec TikTok et Instagram auprès de la Gen Z, sera déployée plus largement en 2026.

