C'est quoi le réseau social UpScrolled qui cartonne aux USA ?

Fin janvier 2026, UpScrolled - un réseau social relativement récent - a connu une croissance à faire pâlir la concurrence, atteignant les premières places sur l’App Store américain d’Apple alors que de nombreux utilisateurs cherchaient des alternatives à TikTok. Cette hausse survient après la transition de TikTok vers une nouvelle structure de coentreprise basée aux États-Unis, destinée à répondre aux préoccupations de sécurité, mais qui a entraîné des problèmes techniques généralisés, des interruptions de service et autres, le tout saupoudré d'accusations de censure accrue ou de suppression de contenus.

La nouvelle identité de TikTok en Amérique

Les opérations américaines de TikTok sont désormais gérées par TikTok USDS Joint Venture LLC, une entité majoritairement détenue par des actionnaires américains créée en janvier 2026. Parmi les principaux investisseurs figurent Oracle, Silver Lake et MGX (chacun environ 15 %), ByteDance conservant une participation minoritaire de 19,9 %. Malgré les garanties en matière de confidentialité des données et de modération, ces changements ont provoqué des bugs, des perturbations et des inquiétudes liées à des liens potentiels avec l’administration américaine ou à des pratiques de modération modifiées, incitant de nombreux utilisateurs à migrer vers des concurrents.

La carte à jouer d'UpScrolled

UpScrolled s’est imposée comme l’une des principales bénéficiaires. Lancée en juin 2025 (il y a environ 7-8 mois) par Recursive Methods Pty Ltd, une société australienne, l’application se présente comme une plateforme de « technologie transparente » qui met l’accent sur zéro censure, zéro shadowban, des algorithmes ouverts, la protection des données et la liberté d’expression. Elle permet de publier des vidéos courtes (avec outils d’édition), des photos, des textes, des stories, des chats en temps réel et des fonctionnalités communautaires - un mélange d’éléments de TikTok, Instagram et X (ex-Twitter), mais avec une option de flux chronologique et une position ferme impartiale.



L’application a été fondée par Issam Hijazi, un technologue et entrepreneur palestino-jordanien-australien. Hijazi, qui a travaillé dans de grandes entreprises technologiques (IBM, Oracle, Hitachi), a créé UpScrolled en partie en réaction à la suppression perçue de contenus liés au conflit à Gaza sur les plateformes mainstream. Il a publiquement partagé avoir perdu des membres de sa famille (jusqu’à 60 selon certaines déclarations) à Gaza et vise à offrir un espace libre de manipulation algorithmique ou d’influence corporative. La plateforme a bénéficié d’un soutien précoce d’initiatives comme Tech for Palestine et est financée de manière privée par Hijazi et un petit groupe d’investisseurs.P



Les points clés de la croissance d'UpScrolled à date :

Plus de 1 million d’utilisateurs atteints rapidement, passant d’environ 40 000–150 000 en quelques jours seulement.

Atteint la 1re place dans les classements des applications gratuites globales et de réseaux sociaux sur l’App Store américain à plusieurs reprises, souvent devant Threads, WhatsApp et TikTok (actuellement 2e place derrière ChatGPT dans certains classements).

Augmentations massives de téléchargements (jusqu’à +2 850 % par jour selon certains rapports) et difficultés de serveurs dues à l’afflux.

Notes élevées (environ 4,8/5 étoiles) sur des dizaines de milliers d’avis, les utilisateurs saluant son ouverture et son focus communautaire.

Bien qu’UpScrolled se positionne comme une alternative sans censure à TikTok et Meta, les tests et avis soulignent qu’elle est encore en développement - une bonne partie la trouvent moins fournie ou moins aboutie que les apps établies, avec une découverte de contenu plus dépendante des abonnements que d’algorithmes sophistiqués.

Bien évidemment, TikTok reste loin devant, avec des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde. Mais la situation chaotique du géant chinois outre-Atlantique montre la versatilité des utilisateurs qui ne pardonnent pas le moindre faux pas.



UpScrolled est disponible sur l’App Store (iOS) et Google Play (Android).

Télécharger l'app gratuite UpScrolled