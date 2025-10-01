OpenAI lance le réseau social Sora pour créer des vidéos par IA

OpenAI a lancé Sora, une application vidéo IA et une plateforme sociale accessible uniquement sur invitation, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos réalistes mettant en scène eux-mêmes, leurs amis ou d'autres personnes. L'app iPhone arrive plus d'un an après la sortie de l'outil Sora pour le web.

Sora 2 est là

Propulsée par le modèle Sora 2, le tout dernier sorti hier, l'application offre des visuels précis respectant les lois de la physique et prend en charge des styles cinématographiques, réalistes ou animés, avec un son intégré incluant des dialogues naturels, des paysages sonores et des effets.

Parmi les grandes nouveauté de Sora 2, notons qu'il est désormais possible de laisser le moteur analyser une vidéo d'une personne et l'insérer dans des environnements générés par IA tout en préservant son apparence et sa voix.

Le côté social

Mais ce n'est pas tout. Avec l'application Sora, les utilisateurs peuvent produire des "caméos" — de courtes vidéos partageables sur le réseau social d'OpenAI qui sent bien qu'il faut commencer à monétiser tout cela et retenir les utilisateurs. Dans ce nouveau concurrent d'Instagram et autre TikTok, Vous pouvez contrôler qui utilise votre image dans les caméos et examiner toutes les vidéos vous mettant en scène, y compris les brouillons. L'application personnalise le contenu en fonction de vos interactions, inclut des vérifications régulières de bien-être et permet de personnaliser le flux.



This is the Sora app, powered by Sora 2.



Inside the app, you can create, remix, and bring yourself or your friends into the scene through cameos—all within a customizable feed designed just for Sora videos.



See inside the Sora app👇 pic.twitter.com/GxzxdNZMYG — OpenAI (@OpenAI) September 30, 2025

Accès limité

Conçue pour un usage entre amis, Sora est accessible uniquement sur invitation pour garantir des connexions de confiance. L'application iOS est disponible aux États-Unis et au Canada, avec un accès à Sora 2 sur Sora.com pour les invités. Sora 2 est actuellement gratuit, les utilisateurs de ChatGPT Pro ayant accès au modèle Sora 2 Pro sur le site web. Les concurrents comme Grok, Gemini et autre Claude sont prévenus.

Télécharger l'app gratuite Sora by OpenAI