Que vaut le réseau social Bluesky du créateur de Twitter ?

Bluesky, le réseau social décentralisé développé notamment par Jack Dorsey, le célèbre créateur de Twitter, n'est pas encore accessible au public, mais il est déjà devenu l'une des alternatives les plus populaires à l'oiseau bleu. L'obtention d'une invitation à ce service, qui est en version bêta fermée depuis à peine deux mois, est devenue un statut social à part entière dans certains milieux, les codes d'invitation se vendant pour un certain prix sur eBay.



Rien que l'application iOS a été téléchargée près de 400 000 fois, selon les analyses de data.ai citées par Forbes, et l'application est déjà devenue l'une des plus populaires du Play Store dans sa catégorie, deux semaines à peine après son lancement. Si ces chiffres n'impressionneront pas TikTok ou Meta, il faut tenir compte du fait que tout est encore privé. Si Bluesky s'ouvrait au public, on compterait alors les utilisateurs par million. Voici notre avis sur Bluesky.

Qu'est-ce que Bluesky ?

Bluesky a débuté en 2019 en tant que projet interne à Twitter dans le but de créer une norme décentralisée open source pour les médias sociaux. Dorsey, partisan de longue date des réseaux décentralisés, a longtemps défendu l'idée d'une telle approche, déclarant qu'il espérait que Twitter pourrait un jour "être un client de cette norme".



Bluesky est devenue indépendante en 2021 et a officiellement mis fin à son association avec Twitter en 2022 à la suite du rachat de l'entreprise par Musk. Bluesky est désormais supervisée par le PDG Jay Graber, ainsi que par une équipe restreinte de développeurs. Dorsey est toujours associé au projet - il siège au conseil d'administration de Bluesky - mais il ne dirige plus l'entreprise comme il le faisait auparavant chez Twitter. "Jack n'a pas de pouvoir unilatéral", a déclaré Graber. "C'est moi qui ai le plus de contrôle sur cette entreprise.



Le service lui-même ressemble beaucoup à Twitter. Bluesky propose par défaut une chronologie des comptes que vous suivez, mais il y a aussi un flux algorithmique de ce qui est populaire - les fameux "skeets", comme les premiers utilisateurs les ont surnommés. Bluesky n'offre pas encore autant de fonctionnalités que Twitter - il n'y a pas de messages directs ni de support vidéo, par exemple - mais l'interface est presque identique.



Si Bluesky est uniquement accessible par invitation, la plateforme a commencé à ouvrir plus largement sa liste d'attente le mois dernier, et les nouveaux utilisateurs reçoivent un code d'invitation toutes les deux semaines (bien que certains des utilisateurs les plus prolifiques reçoivent des codes plus souvent). Le système d'invitation avait pour but d'empêcher les spammeurs et d'autres personnes d'accéder facilement à la plateforme, et de s'assurer qu'elle se développe "organiquement".

Dorsey regrette le choix de Musk

Dorsey, qui publie ces jours-ci plus souvent sur Nostr d'après le NY Times, son autre média social décentralisé de prédilection, est évidemment un utilisateur de Bluesky. Il s'est récemment rendu sur ce dernier pour partager ses dernières réflexions sur Elon Musk et la manière dont il a géré l'acquisition de Twitter pour 44 milliards. L'ancien PDG, qui a déclaré à l'époque qu'"Elon est la seule solution en laquelle j'ai confiance", a expliqué par la suite que Musk aurait dû se retirer de l'accord avec Twitter, et que l'entreprise "s'est dégradée" après son acquisition.

Quelle est la différence avec Mastodon ?

Si vous nous suivez, vous connaissez certainement Mastodon, l'autre alternative à Twitter qui a tenté de profiter de la déception de certains fans pour attirer des millions d'utilisateurs. Lancé depuis un moment, il a connu son moment de gloire fin 2022, avant de voir sa croissance s'effondrer les mois suivants.



Bluesky et Mastodon sont tous deux open source et décentralisés, mais il existe des différences significatives qui les séparent. Mastodon s'appuie sur un protocole appelé Activity Pub, qui a depuis été adopté par d'autres plateformes comme Medium, Flipboard et même Meta.



Bluesky construit son propre protocole, appelé AT Protocol (Authenticated Transfer Protocol). Comme l'entreprise l'indique sur son site web, Bluesky, l'application, est destinée à montrer ce que le protocole AT peut faire, de la même manière que les premiers navigateurs ont démontré le potentiel du web.



Selon Bluesky, l'une des plus grandes différences entre le protocole AT et d'autres normes de réseaux sociaux décentralisés est la manière dont il gère la portabilité des comptes. "Avec le protocole AT, vous pouvez transférer votre compte d'un fournisseur à l'autre sans perdre vos données ou votre graphique social", explique le service.



À l'heure actuelle, Bluesky exploite la seule instance de la plateforme. Mais tout comme Mastodon a des milliers de serveurs disponibles, il pourrait y avoir à terme de nombreux serveurs Bluesky gérés par d'autres entités. C'est également là que l'accent mis sur la portabilité des comptes entre en jeu : cela devrait permettre de passer d'un serveur à l'autre de manière assez transparente, y compris en emportant votre graphe social sous le bras.



Bluesky adopte également une approche intéressante en matière d'algorithmes et de modération. Sur Mastodon, chaque serveur établit ses propres normes et directives de modération, qui sont appliquées par les administrateurs. Mais alors que l'équipe de Bluesky établit dans une certaine mesure ses propres normes pour ce qui est actuellement acceptable, l'application permet aux utilisateurs de personnaliser le niveau de modération qu'ils souhaitent, allant de "cacher", "avertir" ou "montrer", pour des choses comme les discours haineux, le spam et l'usurpation d'identité.



Pour l'instant, certains labels de modération apparaissent sur les messages contenant des éléments tels que l'usurpation d'identité, mais le patron, Graber, explique que l'objectif est de faire en sorte que les labels soient à terme gérés par la communauté, de sorte que les modérations puissent fonctionner indépendamment des serveurs individuels. Un peu comme Wikipédia donc. Si sur le papier c'est très tentant, il faudra voir en pratique, car certains groupes ou courants de pensée ont tendance à monopoliser et régenter ces outils.



En outre, la plateforme prévoit une approche personnalisable des algorithmes. Jay Graber a déclaré que Bluesky souhaitait créer un "marché des algorithmes" afin que les utilisateurs puissent contrôler la manière dont leurs flux sont filtrés.

Pourquoi ce service est-il soudainement si populaire ?

À l'instar de nombreux autres services similaires à Twitter, Bluesky a suscité un intérêt accru depuis qu'Elon Musk a repris l'entreprise. Ses liens avec Dorsey et Twitter ont certainement attisé la curiosité de ceux qui cherchaient une nouvelle plateforme, alors que Twitter a battu des records d'audience début 2023.

Mais ce n'est que lorsque Bluesky a commencé à ouvrir davantage sa liste d'attente au cours des deux dernières semaines qu'il a commencé à se faire connaître. Alors que le service approchait ses 50 000 premiers utilisateurs la semaine dernière, plusieurs noms publics l'ont rejoint outre-Atlantique comme Alexandria Ocasio Cortez, James Gunn, Chrissy Teigen, Rian Johnson, ainsi que des utilisateurs reconnus comme WeRateDogs, Dril, darth et ElonJet.



Cependant, L'afflux massif d'utilisateurs a mis en évidence un problème technique qui a rapidement été nommé le "fil d'enfer". Ce problème faisait en sorte que les longs fils de discussion comportant de nombreuses réponses étaient coupés dans le flux principal de l'application, mais que les utilisateurs continuaient à recevoir des notifications pour les nouvelles réponses. "Il suffit de ne pas répondre au fil de discussion pour rester à l'écart", a retorqué Graber, ce qui est plus que limite. Face à ce manque de considération, une partie des utilisateurs a commencé à spammer la plateforme, notamment avec des contenus de type nudité.



Ces péripéties mises à part, la popularité actuelle de Bluesky semble être due à la fois à la nouveauté du service et au fait qu'il est beaucoup plus petit et plus simple que son prédécesseur. La petite base d'utilisateurs et le système d'invitation ont également permis jusqu'à présent d'éviter les trolls, les bots et les spams, dans la mesure du possible, choses qui polluent pas mal Twitter, bien qu'Elon Musk ait pris le sujet à bras le corps avec des résultats rapides.

Cela va-t-il durer ?

Finalement, la question reste toujours la même : est-ce que la hype va durer ? Bluesky n'est pas la première alternative à Twitter à décoller et à connaître un regain d'intérêt de la part d'anciens utilisateurs. L'année dernière, Mastodon a connu une croissance fulgurante pendant des mois à la suite du rachat de Twitter par Musk, et a incité des utilisateurs et des développeurs de Twitter de premier plan à se tourner vers la plateforme. Mais cette croissance semble s'être essoufflée et le nombre d'utilisateurs actifs a diminué après des mois de croissance.



Bluesky possède deux avantages par rapport à Mastodon : Il est plus facile à utiliser et beaucoup plus intuitif pour les utilisateurs de Twitter. Pour le moment, il ne propose rien de plus que l'oiseau bleu, et même beaucoup d'options en moins. Il faudra surveiller cela de près, car ne devient pas un grand réseau social qui le souhaite, même s'il est soutenu par Jack Dorsey. Rappelons que plusieurs médias se sont cassés les dents après avoir connu la gloire, les derniers en date étant Clubhouse et BeReal.

