Post : le futur nouveau réseau social créé par l'ancien PDG de Waze

L'ancien PDG de Waze est actuellement sur un énorme projet qui s'intitule Post. Un réseau social qui serait le paradis des réseaux sociaux avec une communauté respectueuse. Un projet ambitieux dont on a hâte de voir son destin.

Post veut montrer le bon chemin à Twitter

La semaine dernière, nous avons parlé de Mastodon, réseau social qui se rêve en tant que rival de Twitter. Cette fois-ci c'est au tour d'un nouveau réseau social nommé Post de faire parler de lui.



Post est un réseau social qui devrait être disponible dans un futur proche. Il est en cours de développement et son créateur n'est autre que l'ancien PDG de Waze, Noam Bardin, resté en poste durant plus de douze ans pour l'application de navigation.



Si l'on sait que c'est quasiment impossible, Noam Bardin souhaite créer un "espace civilisé qui permet de débattre autour d'idées avec respect". Apprendre des experts, avoir de bonnes infos journalistiques, converser librement et même s'amuser. Bref, un endroit paradisiaque comme il en existe trop peu sur internet.

Le premier "post" (équivalent d'un tweet) va justement dans ce sens.

Vous vous souvenez quand les médias sociaux étaient amusants, vous ont présenté de grandes idées et des gens cool, et vous ont rendu plus intelligent ?



Vous vous souvenez quand cela ne vous faisez pas perdre votre temps ni vous mettre en colère ou devenir triste ? Quand il était possible d'être en désaccord avec quelqu'un sans être menacé ou insulté ?



Nous voulons le ramener avec Post.

Au niveau des fonctionnalités, on apprend que les messages n'auront pas de limite de texte. Un post pourra donc être très court ou s'approcher d'un roman. Cette initiative a pour but de ne pas brider la liberté d'expression.



Comme tout réseau social qui se respecte, les fameux boutons "commenter", "liker", "partager" et "republier" seront bien évidemment de la partie. L'interface utilisateur devrait être assez simpliste et légère visuellement.



Au niveau de la modération, grand débat du côté de Twitter depuis le rachat d'Elon Musk, il est indiqué que des règles seront mises en place et seront rigoureusement appliquées. Pas de pass-droit pour les fauteurs de troubles. L'aide de la communauté et les plaintes seront prises en compte.



À l'heure actuelle, Post est en bêta fermée. 125 000 personnes sont déjà inscrites pour participer à l'évènement et tester en avant-première la plateforme. Il ne reste plus qu'à patienter pour voir si le projet verra réellement le jour et surtout s'il réussira à attirer du monde et à garder une communauté respectueuse en toutes circonstances.