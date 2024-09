Le réseau social Bluesky a dépassé les 9 millions d'utilisateurs

Il est loin le temps où il n'existait pas d'alternatives à Twitter, désormais, on retrouve une tonne de réseaux sociaux qui proposent la même expérience : Mastodon, Threads ou encore... Bluesky. Ce dernier se démarque de plus en plus de la concurrence, grâce à des nouveautés régulièrement ajoutées et à une grande écoute de la communauté qui permet d'aller dans le bon sens sur l'interface et les fonctionnalités. Il y a plus de 24 heures, Bluesky a annoncé avoir dépassé les 9 millions d'utilisateurs.

Bluesky continue sa croissance

Ce vendredi matin, Bluesky a annoncé publiquement une grande nouvelle : le nombre d'utilisateurs global a dépassé les 9 millions, ce qui signifie que Bluesky commence sérieusement à laisser son empreinte dans le secteur des réseaux sociaux. Reprenant exactement la même interface que X et ses principales fonctionnalités, Bluesky se veut être un endroit libre où la toxicité est mise de côté pour le bien-être des utilisateurs. Si aujourd'hui des centaines de millions de personnes ont un compte chez X ou Threads, Bluesky espère prochainement inverser la tendance.



Cette croissance spectaculaire survenue soudainement chez Bluesky s'explique par le fait que X est désormais interdit au Brésil. Énormément de fidèles brésiliens du réseau social d'Elon Musk ont complètement arrêté leur activité suite aux menaces d'amende particulièrement élevée en cas d'utilisation de X avec un VPN ou toute autre solution de contournement.

De plus, X a été bloqué sur les DNS des principaux FAI dans le pays, ce qui empêche l'accès au site web et à l'application, de quoi faire le bonheur de Threads et des plus petits comme Bluesky.

Comme le relève TechCrunch dans un récent rapport, l'interdiction de X au Brésil a fait pousser des ailes à Bluesky, l'application autrefois en bas du classement des apps les plus téléchargées sur l'App Store est dorénavant deuxième juste derrière Threads de Meta. Les téléchargements explosent et les créations de comptes s'enchainent sur un rythme effréné, de quoi mettre à rude épreuve les serveurs de Bluesky qui ne sont pas habitués à une telle activité au quotidien.



L'objectif maintenant pour Bluesky sera de convaincre les nouveaux utilisateurs d'être actifs et fidèles à l'application, pour cela, plusieurs fonctionnalités arrivent comme les notes de communauté sur les posts polémiques ou propageant de fausses informations ou encore l'impossibilité d'invisibiliser certaines réponses à un post.



Pour rappel, les dirigeants de Bluesky n'en sont pas à leur premier coup d'essai dans le secteur des réseaux sociaux, puisque le créateur de ce réseau n'est autre que Jack Dorsey, le co-fondateur de Twitter et ancien PDG de la plateforme. Dorsey, connu pour son rôle central dans l'évolution des réseaux sociaux modernes, a lancé Bluesky avec pour objectif de créer une alternative décentralisée et plus ouverte à Twitter, permettant aux utilisateurs de mieux contrôler leurs données et leur expérience en ligne.

this morning we crossed THREE MILLION new users!



that brings our total size to over 9 million people. welcome everyone! we're so glad you're here 🫶 (and yes, video is coming soon)



[image or embed] — Bluesky (@bsky.app) Sep 7, 2024 at 0:14

Télécharger l'app gratuite Bluesky Social