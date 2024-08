Le Brésil interdit X et menace par une amende l'utilisation d'un VPN pour contourner le blocage

Depuis plus d'une semaine, la tension était montée d'un cran entre Alexandre de Moraes de la Cour Suprême du Brésil et Elon Musk. Tout a commencé par une demande de censurer plusieurs comptes problématiques, un souhait du gouvernement qu'a appliqué très tardivement la direction de X. Constatant la mauvaise volonté du réseau social à censurer et l'arrêt de ses activités dans le pays en signe de contestation, la situation s'est tendue davantage entre le juge de la Cour suprême et Elon Musk. Depuis quelques heures, le pays a strictement interdit l'utilisation de X au Brésil, les FAI ont bloqué le site sur leurs DNS et les brésiliens qui seraient tentés de passer par des VPN ou autres seront lourdement sanctionnés par une amende.

X est interdit au Brésil jusqu'à nouvel ordre

Dans une décision historique et controversée, le juge Alexandre de Moraes de la Cour suprême fédérale (STF) du Brésil a ordonné la suspension immédiate du réseau social X sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure fait suite à l'échec répété de X à se conformer aux décisions judiciaires brésiliennes et à payer les amendes imposées par la Cour.



Selon l'ordonnance, tous les fournisseurs d'accès à Internet au Brésil sont tenus de bloquer immédiatement l'accès au site et à l'application X sur leurs réseaux fixes et mobiles. La suspension restera en vigueur jusqu'à ce que X respecte les décisions de la justice brésilienne et nomme un représentant officiel dans le pays. La plateforme avait récemment fermé ses bureaux au Brésil, pour la protection de ses employés et de son représentant légal, ce dernier risquant une condamnation si l'activité du réseau social se poursuivait sur le territoire.

Apple et Google sollicité pour le retrait de X sur les stores

Dans le cadre de cette mesure, la Cour suprême a également exigé qu'Apple retire X de son App Store et que Google en fasse de même sur son Play Store. Les autres magasins d'applications, moins connus, sont également tenus de supprimer l'application de leurs plateformes. L'objectif est que plus personne ne puisse accéder à X dans le pays ni même télécharger l'application, afin que le trafic sur X soit au plus bas au Brésil.



Cette action de la Cour suprême intervient après de multiples tentatives d'obtenir la coopération de X pour appliquer des mesures de censure réclamées par le gouvernement brésilien. Elon Musk a catégoriquement refusé de se plier à ces exigences, ce qui a provoqué les tensions avec les autorités brésiliennes.

La solution, le VPN ?

Pas vraiment...

En réaction à cette suspension, certains Brésiliens pourraient être tentés d'utiliser des VPN pour accéder à X en contournant les restrictions géographiques. Cependant, la Cour suprême a averti que toute personne prise en flagrant délit d'utilisation d'un VPN pour accéder à X sera sanctionnée par une amende quotidienne de 8 874 dollars. Des sanctions supplémentaires dans les domaines civil et pénal pourraient même être appliquées. Tout est fait pour dissuader les utilisateurs de X au Brésil de continuer à utiliser le réseau social, malgré la censure.



