X condamné à 1,9 million de dollars d'amende pour lever l'interdiction au Brésil

Suite à son interdiction au Brésil, X (anciennement Twitter) essai de revenir dans le droit chemin et de se conformer aux règles de la Cour suprême qui a demandé l'interdiction du réseau social sur le réseau de tous les FAI du pays. Après une première amende de 3,4 millions de dollars, le Brésil impose une nouvelle amende de 1,9 million de dollars à X, la facture commence à devenir salée...

X reçoit une nouvelle amende au Brésil pour lever la suspension

Le réseau social X se retrouve à nouveau sous le feu des projecteurs au Brésil. Après avoir été banni du pays fin août pour non-respect d'une injonction judiciaire, X fait face à une nouvelle amende de 10 millions de reais (environ 1,9 million de dollars), imposée par le juge de la Cour suprême brésilienne, Alexandre de Moraes. Cette amende fait suite à la tentative présumée du réseau social de contourner l’interdiction en rétablissant ses services via l’infrastructure Cloudflare.



Pour revenir sur le début des tensions, Alexandre de Moraes de la Cour suprême avait ordonné cet été le blocage de plusieurs comptes accusés de diffuser de la désinformation lors des récentes élections. Malgré cette injonction, X avait refusé de s'y conformer, ce qui avait conduit à son interdiction sur tout le territoire brésilien. Elon Musk s'était publiquement opposé à cette décision dans plusieurs posts, dénonçant une attaque contre la liberté d'expression et la démocratie.

Ce n'est pas la première amende

Le conflit entre X et les autorités brésiliennes a déjà coûté cher au réseau social, avant cette nouvelle amende, X a été condamné à verser 18,3 millions de reais (environ 3,4 millions de dollars) au début du mois de septembre. Face au refus initial de l’entreprise de régler cette somme, le gouvernement brésilien avait gelé dans l'urgence les comptes de Starlink, une autre société détenue par Elon Musk, afin de recouvrer l'amende.



Toutefois, après plusieurs semaines de tensions, X a fini par céder en acceptant de payer les amendes et de nommer un représentant légal au Brésil, comme exigé par la Cour suprême.

Le réseau social n'a pour le moment pas communiqué de date de retour au Brésil et il est encore incertain qu’il accepte de payer cette nouvelle amende. Pourtant, dans une déclaration récente, le compte officiel de X en charge des relations gouvernementales a réaffirmé son engagement envers la souveraineté des pays, tout en insistant sur l'importance de l'accès des utilisateurs brésiliens pour préserver une démocratie en bonne santé.



Source

Télécharger l'app gratuite X