X commence à revenir dans le droit chemin au Brésil après l’interdiction

Depuis plusieurs semaine, la Cour suprême brésilienne a interdit le réseau social X dans le pays, une décision qui a révolté Elon Musk. Alors qu’on pensait que X se séparerait du Brésil et ne céderait pas aux exigences de censure de la Cour suprême et notamment du juge Alexandre de Moraes, la tendance est en train de s’inverser et s’éloigne progressivement du rapport de force.

La fin du conflit ?

Le réseau social X a récemment fait face à un conflit majeur avec la Cour suprême du Brésil, ce qui a entraîné la suspension de la plateforme dans le pays. Cette décision a temporairement bloqué l’accès à X via les DNS des fournisseurs d’accès à Internet brésiliens et toute tentative d’y accéder via un VPN a été interdite (sous peine d’amende), ce qui a considérablement réduit le trafic de X au Brésil.



Cette suspension pourrait cependant toucher à sa fin. Les avocats de X ont déclaré au New York Times au cours de la nuit que l’entreprise s’était conformée aux exigences de la justice brésilienne, bloquant les comptes visés par la censure imposée par la Cour suprême. L’entreprise a aussi payé les amendes imposées et a désigné un nouveau représentant officiel au Brésil, un signe de bonne volonté visant à rétablir sa présence sur le marché brésilien.

L’origine de ce conflit remonte à cet été, lorsque le juge Alexandre de Moraes, de la Cour suprême du Brésil, a ordonné à X de bloquer plusieurs comptes diffusant de fausses informations sur la politique du pays. Elon Musk, fervent opposant à toute forme de censure, avait alors pris la décision de suspendre les opérations de X au Brésil plutôt que de se conformer à cette injonction. Cette décision a provoqué la colère des autorités brésiliennes et Moraes a rapidement interdit la plateforme tout en menaçant les utilisateurs contournant l’interdiction via des VPN de sanctions financières.



Pendant la période d’interdiction, de nombreux utilisateurs brésiliens se sont tournés vers des plateformes alternatives comme Bluesky, dont l’utilisation a explosé. Ce réseau social a d’ailleurs franchi la barre des 10 millions d’utilisateurs, devenant l’une des applications les plus téléchargées sur l’App Store brésilien.



Mercredi, X a annoncé qu’il poursuivrait ses efforts de collaboration avec le gouvernement brésilien pour rétablir complètement ses services et garantir un accès à ses utilisateurs.



Cependant, une question demeure : cette mauvaise expérience au Brésil influencera-t-elle la politique d’Elon Musk en matière de gestion des demandes de blocage de comptes par les autorités locales ? Jusqu’à présent, Musk s’est montré inflexible face aux pressions extérieures, défendant la liberté d’expression sur sa plateforme. Toutefois, l’impact financier et la perte de parts de marché causés par cette suspension au Brésil pourraient bien inciter X à revoir sa stratégie.

