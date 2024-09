Bluesky explose au Brésil suite au bannissement de X

La plateforme de microblogging décentralisée Bluesky connaît une croissance fulgurante au Brésil après que la Cour Suprême du pays a décidé de bannir le réseau social d'Elon Musk. Cette décision fait suite au refus de X de bloquer certains comptes accusés de propager de la désinformation électorale.

Un bras de fer juridique qui profite à Bluesky

Le bannissement de X par le Brésil est l'aboutissement d'un long conflit entre la plateforme et la justice brésilienne. Le juge de la Cour Suprême Alexandre de Moraes reprochait à X son refus de bloquer des comptes accusés de diffuser de fausses informations sur les élections.

Face à la menace d'un bannissement, X avait annoncé son intention de cesser ses activités dans le pays. Mais la Cour est allée au bout de sa démarche en bloquant l'accès à la plateforme et en menaçant d'amendes les utilisateurs qui tenteraient de contourner cette interdiction via un VPN.

Cette décision radicale a poussé de nombreux utilisateurs brésiliens à se tourner vers des alternatives, au premier rang desquelles Bluesky. Lancée en 2019 en tant que projet soutenu par Twitter, cette plateforme décentralisée revendique désormais 7,6 millions d'utilisateurs depuis son ouverture au public en février 2024, soit près de dix fois moins que X.

L'attrait d'une plateforme sociale décentralisée

Si Bluesky profite autant de la situation, c'est en grande partie grâce à sa nature décentralisée. Fonctionnant sur le protocole AT, elle promet une plus grande autonomie à ses utilisateurs et se veut moins sujette à la censure et au contrôle centralisé que les réseaux sociaux traditionnels.

Son indépendance, depuis sa séparation de Twitter, contribue aussi à son image de plateforme neutre. Même si l'afflux massif de nouveaux utilisateurs pose des défis techniques, Bluesky semble avoir les faveurs d'un nombre croissant d'internautes en quête d'alternatives aux géants du secteur.

Vers un avenir décentralisé pour les réseaux sociaux ?

Le succès de Bluesky au Brésil suite au bannissement de X illustre la capacité des plateformes décentralisées à tirer leur épingle du jeu face aux changements réglementaires. Si Bluesky apparaît comme le grand gagnant à court terme, l'épisode pourrait profiter à d'autres services similaires comme Mastodon.

À mesure que le paysage des médias sociaux évolue, il semble de plus en plus clair que l'avenir appartient aux plateformes qui sauront conjuguer ouverture, autonomie des utilisateurs et résistance aux pressions des régulateurs. Un défi que les réseaux décentralisés semblent les mieux armés pour relever.

