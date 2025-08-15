Après Google Chrome, Perplexity a tenté de racheter Brave et DuckDuckGo

Dans sa quête pour dominer la recherche augmentée par l'IA, Perplexity ne mise pas uniquement sur son moteur de recherche intelligent. La startup américaine, évaluée à 18 milliards de dollars, déploie une stratégie d'acquisition agressive pour s'emparer du secteur des navigateurs web. Après l'offre spectaculaire de 34,5 milliards de dollars pour Chrome, de nouvelles révélations montrent que cette démarche s'inscrit dans un plan plus vaste.

Une approche méthodique du marché

Selon des sources proches du dossier relayées par The Information, Perplexity aurait multiplié les approches auprès d'acteurs alternatifs du secteur. La startup aurait ainsi proposé pas moins d'un milliard de dollars en actions pour racheter Brave, le navigateur axé sur la confidentialité qui compte plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs actifs.

Les discussions se seraient également étendues à The Browser Company, l'éditeur du navigateur Arc particulièrement populaire auprès des utilisateurs Mac et créatifs. Ces négociations, menées fin 2024, auraient échoué sur des désaccords concernant la valorisation. DuckDuckGo, connu pour son moteur de recherche respectueux de la vie privée et son navigateur éponyme, aurait également été contacté.

Cette stratégie révèle une approche calculée : plutôt que de partir de zéro avec Comet, son propre navigateur encore confidentiel disponible sur Mac et Windows, Perplexity cherche à hériter d'une base utilisateurs déjà fidélisée.

L'enjeu stratégique de la passerelle web

Cette course aux navigateurs s'explique par un enjeu fondamental : contrôler l'interface entre l'utilisateur et l'information. Alors que Safari continue de dominer sur iOS et macOS grâce à l'intégration native d'Apple, les acteurs de l'IA comprennent que posséder un navigateur offre un accès privilégié aux données de navigation et aux habitudes des utilisateurs.

OpenAI ne s'y trompe pas et aurait également approché The Browser Company, confirmant que cette bataille dépasse le seul cas Perplexity. Pour les utilisateurs Apple, cette guerre des navigateurs pourrait redessiner le paysage concurrentiel face à Safari, même si les restrictions de l'App Store limitent encore les alternatives sur iOS.

L'avenir dira si ces tentatives aboutiront, mais une chose est certaine : l'ère où les navigateurs étaient considérés comme de simples commodités techniques est révolue. Ils deviennent des actifs stratégiques majeurs dans l'économie de l'attention et de l'intelligence artificielle.



