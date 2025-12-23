ChatGPT propose le bilan de l'année 2025 à ses utilisateurs

Cette nuit, OpenAI a introduit une nouvelle fonctionnalité de bilan de fin d'année pour ChatGPT, permettant aux utilisateurs d'obtenir un récapitulatif personnalisé de leur utilisation de l'outil d'IA qui a bouleversé le monde il y a désormais deux ans. Une fonctionnalité qui rappelle évidemment les célèbres Wrapped de Spotify, Replay d'Apple Music, YouTube Recap et d'autres services.

ChatGPT vous sort vos statistiques

Le récapitulatif de GPT, nommé "Your Year with ChatGPT" (votre année) propose un aperçu des thèmes de discussions les plus fréquents, des statistiques d'utilisation (comme le jour le plus actif, le nombre total de conversations et de messages envoyés), une description du « style de discussion » unique de l'utilisateur basé sur ses habitudes, ainsi qu'un « archétype » reflétant l'usage principal de ChatGPT.

Des éléments ludiques complètent le tout : un poème personnalisé, une illustration pixel art sur mesure, un « prix » humoristique pour 2025, et même des prédictions pour l'utilisation en 2026.

Pour accéder à son bilan, il suffit de demander à ChatGPT en anglais : « Show me my year with ChatGPT » via l'application ou le site web. La fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs Free, Plus et Pro ayant activé l'historique des discussions et la mémoire, mais surtout pour les anglophones. En effet, les bilans de fin d'année sont déployés dans certains pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie.



En français, l'IA répond qu'il ne sait pas encore le faire.

