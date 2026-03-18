Selon un rapport de The Information, Apple a discrètement imposé des restrictions sur les mises à jour de l'App Store pour plusieurs applications de « vibe coding » - ces outils d'IA qui permettent à quiconque, même sans compétences en programmation, de créer des apps ou sites web via de simples prompts en langage naturel. Les applications concernées, notamment Replit: Vibe Code Apps et Vibecode, se voient refuser les nouvelles versions tant que les développeurs n'apportent pas des modifications substantielles.

Pourquoi Apple cible-t-il le « vibe coding » ?

Apple invoque ses règles historiques de l'App Store (notamment la guideline 2.5.2) qui interdisent aux apps d'exécuter du code capable de modifier leur propre fonctionnalité ou celle d'autres applications de manière dynamique.



Le « vibe coding » connaît un boom massif depuis 2025 : des millions d'utilisateurs non-techniques génèrent des apps en décrivant leurs idées à une IA. Replit, par exemple, permet même de créer des apps mobiles React Native, de les prévisualiser via QR code (Expo Go) et de les soumettre directement à l'App Store.



Mais Apple y voit plusieurs problèmes :

Exécution de code dynamique : Ces apps génèrent souvent du code qui s'exécute dans une webview embarquée (in-app browser). Apple exige désormais que les previews ou apps générées s'ouvrent dans un navigateur externe (Safari) pour passer la revue.

: Ces apps génèrent souvent du code qui s'exécute dans une webview embarquée (in-app browser). Apple exige désormais que les previews ou apps générées s'ouvrent dans un navigateur externe (Safari) pour passer la revue. Génération d'apps pour plateformes Apple : Certaines fonctionnalités permettent de builder des logiciels iOS/macOS directement. Apple demande leur suppression ou limitation pour approuver les updates.

: Certaines fonctionnalités permettent de builder des logiciels iOS/macOS directement. Apple demande leur suppression ou limitation pour approuver les updates. Concurrence avec Xcode : Ces outils démocratisent le développement mobile et court-circuitent l'écosystème Apple (Xcode, Swift, App Store Connect). Avec l'arrivée d'agents IA natifs dans Xcode (tests internes avec Claude d'Anthropic), Apple semble vouloir protéger son IDE et freiner les alternatives tierces.

: Ces outils démocratisent le développement mobile et court-circuitent l'écosystème Apple (Xcode, Swift, App Store Connect). Avec l'arrivée d'agents IA natifs dans Xcode (tests internes avec Claude d'Anthropic), Apple semble vouloir protéger son IDE et freiner les alternatives tierces. Pic de soumissions : Le boom du vibe coding provoque un afflux massif de nouvelles apps sur l'App Store, ralentissant les approbations globales.

Conséquences pour les apps et leurs utilisateurs

Replit : Depuis janvier 2026 (dernière mise à jour autorisée), l'app a chuté de la 1re à la 3e place dans le classement gratuit des outils développeurs sur iOS. L'incapacité à déployer des updates impacte directement l'expérience utilisateur et la croissance.

: Depuis janvier 2026 (dernière mise à jour autorisée), l'app a chuté de la 1re à la 3e place dans le classement gratuit des outils développeurs sur iOS. L'incapacité à déployer des updates impacte directement l'expérience utilisateur et la croissance. Vibecode et similaires : Les développeurs rapportent des refus systématiques sauf si les capacités Apple-specific (génération iOS) sont retirées.

: Les développeurs rapportent des refus systématiques sauf si les capacités Apple-specific (génération iOS) sont retirées. Solutions en discussion : Certains devs acceptent de modifier les previews (passage à Safari externe) ou de limiter les features. Apple affirme que la politique n'est pas spécifique au vibe coding, mais appliquée uniformément.

Impact plus large sur le vibe coding en 2026

Cette intervention risque de freiner l'adoption mobile de ces outils démocratisants. Alors que Replit et d'autres startups (valorisations en milliards) misent sur la simplicité « idée → app → App Store », Apple renforce son contrôle pour éviter :

Des apps mal sécurisées ou instables générées par IA.

Une érosion de son écosystème fermé.

Des risques de sécurité/malware via code dynamique.

Pour les créateurs non-codeurs, cela signifie plus d'obstacles pour publier sur iOS. Beaucoup se tournent vers Android ou web-only. Ironiquement, Apple teste en interne un « vibe coding » intégré à Xcode - rendant ses propres outils plus attractifs.

En résumé : le vibe coding démocratise le dev, mais sur iOS, il se heurte aux murs historiques de l'App Store. Les apps comme Replit survivront-elles à ces restrictions ? L'avenir dépendra des compromis que les développeurs accepteront… et de la stratégie d'Apple pour intégrer l'IA sans lâcher le contrôle. Une chose est sûre, la qualité reste le principal objectif de Tim Cook et ses amis. Si vous voulez une bonne application sur iOS, rappelons qu'iSoft est gratuite depuis 2009, la référence francophone quand il s'agit de l'actualité Apple, des apps, des jeux mobiles, des astuces et autres.

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