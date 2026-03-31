Apple retire l’application « Anything » de l’App Store, le « vibe » n'est pas le bienvenu

Apple intensifie sa répression contre les applications de vibe coding (création d’apps par IA via du langage naturel). Après avoir bloqué plusieurs apps du genre comme Replit, la firme a cette fois complètement retiré Anything de l’App Store. Un coup fatal ?

Adieu Anything

L’application, qui permettait à n’importe qui de créer des applications, sites web ou outils simplement en décrivant ce qu’il veut en langage courant, a été supprimée le 26 mars 2026. Son cofondateur, Dhruv Amin, a été informé que l’app violait la Directive 2.5.2 des règles de l’App Store.Qu’est-ce que le « vibe coding » ?Le vibe coding désigne la création de code grâce à l’IA à partir de simples descriptions textuelles, sans aucune compétence en programmation nécessaire. Des apps comme Anything, Vibecode ou Replit permettent ainsi à des utilisateurs lambda de générer des applications complètes.

Violation de la règle 2.5.2

Selon Apple, les applications ne doivent pas télécharger, installer ou exécuter du code qui modifie leurs fonctionnalités ou celles d’autres apps. La règle 2.5.2 stipule que les apps doivent être autonomes dans leur bundle et ne peuvent pas exécuter de code extérieur, sauf dans des cas très limités (applications éducatives avec code visible et modifiable).Anything permettait de créer et de prévisualiser directement sur iPhone des apps générées par IA. Apple avait déjà bloqué les mises à jour de l’application depuis décembre 2025, avant de la retirer complètement.Dhruv Amin avait tenté de contourner le problème en proposant une prévisualisation via navigateur web, mais Apple a refusé cette mise à jour et a fini par supprimer l’app.

Un succès rapidement stoppé

Lancée en novembre 2025, Anything avait connu un démarrage fulgurant : des milliers d’apps publiées sur l’App Store grâce à l’outil, et 11 millions de dollars levés en septembre 2025 pour une valorisation de 100 millions de dollars. Pour mémoire, il y a quelques jours, Apple avait déjà bloqué les mises à jour de deux autres apps de vibe coding : Vibecode et Replit.

Pas d’interdiction totale du vibe coding

Apple précise qu’il n’existe pas de règle spécifique interdisant le vibe coding, mais que ces applications doivent respecter les directives existantes de longue date, notamment celle sur l’exécution de code et la qualité.



Cette décision marque une escalade significative dans la politique d’Apple vis-à-vis des outils permettant de générer des applications par intelligence artificielle.



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