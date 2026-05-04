Gemini : l'app de Google s'offre un nouveau design Liquid Glass

Google est en train de déployer une refonte majeure de son application Gemini. Après plusieurs mois de développement, les premiers utilisateurs mobiles commencent à découvrir cette nouvelle interface qui modernise profondément l’expérience. Et, sans surprise sur iPhone, le style Liquid Glass est bien présent.

Un accueil plus vivant et épuré

La page d’accueil de Gemini sur iPhone change radicalement, comme on peut le voir sur ce post Reddit :

Une zone de saisie en forme de pilule centrée et très visible

Un message d’accueil personnalisé : « Salut [Prénom], qu’est-ce qui te préoccupe ? »

Un fond coloré avec un dégradé vibrant et pulsant qui donne une sensation premium

Le sélecteur de modèle (Gemini 2.5 Pro, Flash, etc.) revient en haut à gauche sous forme de menu déroulant

De plus, un gros bouton "+" justement permet d’ouvrir un panneau inférieur avec un carrousel rapide pour accéder à vos Photos, à l’Appareil photo, aux fichiers récents, Notebooks, et autres uploads.

Des outils mieux organisés

Les différentes fonctionnalités sont maintenant clairement listées avec des descriptions :

Images, Vidéos, Musique

Canvas

Deep Research

Guided Learning

L’ensemble paraît plus organisé et plus rapide d’accès.

Une intégration poussée de Liquid Glass sur iOS

Sur iPhone, Google exploite pleinement le Liquid Glass introduit avec iOS 26. Les effets de transparence, de profondeur et de reflets sont particulièrement réussis et donnent un rendu très premium, supérieur à ce que l’on voit actuellement sur Android.



D’autres ajustements notables :

Nouvelles icônes fines et arrondies

Le bouton de chat temporaire simplifié

Le sélecteur de compte déplacé en bas du menu latéral

Les étapes de réflexion (« See thinking steps ») désormais dans un panneau inférieur

Déploiement en cours

Ce redesign est encore en déploiement limité. Seuls certains utilisateurs iOS le reçoivent pour le moment, mais il devrait s’étendre rapidement dans les prochaines semaines. Cette refonte marque un vrai tournant pour Gemini, qui passe d’une interface fonctionnelle à une expérience beaucoup plus visuelle, moderne et agréable à utiliser au quotidien.



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