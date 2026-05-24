Crouton : l’app iPhone parfaite pour gérer ses recettes de cuisine

Crouton transforme l’iPhone et l’iPad en véritable carnet de recettes intelligent. Import automatique depuis le web, scan OCR, mode cuisine étape par étape et organisation ultra soignée : l’application modernise totalement la gestion des recettes maison.

Comment centraliser ses recettes de cuisines sur iPhone

Il existe des dizaines d’applications de recettes sur l’App Store. La plupart se ressemblent, proposent des interfaces encombrées et disparaissent de l’iPhone au bout d’une semaine. Crouton, développée par Crouton LLC, fait partie de la minorité qui résiste à cette règle.



L’application s’organise autour d’un principe simple : centraliser toutes vos recettes en un seul endroit, peu importe leur origine. Un site web, un livre de cuisine, une capture d’écran ou un PDF suffisent pour alimenter la bibliothèque. La reconnaissance OCR permet de scanner directement des pages imprimées, et l’extraction automatique depuis les URLs reformate les recettes selon la mise en page interne de l’app, en filtrant les pavés de texte inutiles que l’on trouve souvent sur les blogs culinaires.



Une fois les recettes importées, Crouton propose un mode de cuisine pas à pas qui permet de se concentrer sur une seule étape à la fois. En appuyant sur un ingrédient pendant la préparation, l’app affiche immédiatement la quantité associée, sans avoir à faire défiler toute la liste. Pour les utilisateurs équipés d’une balance Bluetooth compatible, comme les modèles Acaia ou Diyife, l’intégration permet même de peser directement depuis l’interface.

La planification des repas constitue un autre point fort. Crouton génère automatiquement un planning hebdomadaire à partir de la bibliothèque existante, et les listes de courses se construisent en quelques secondes depuis les ingrédients sélectionnés. La synchronisation iCloud assure la cohérence entre iPhone, iPad, Mac et Apple Watch.



Sur iPad, l’expérience prend une dimension supplémentaire. L’interface s’adapte à l’écran plus large avec une navigation en colonnes qui rappelle les meilleures apps natives Apple. Pas étonnant que la communauté la présente régulièrement comme la référence sur tablette.



Crouton est gratuite avec un accès limité à cinq recettes. L’achat unique Crouton Plus est proposé à 13 euros pour un accès complet illimité, et la formule Discover ajoute un abonnement annuel à 14,99 euros incluant des fonctions supplémentaires dont le partage familial, un stockage illimité et un import de recettes par IA via photos ou textes.

Télécharger l'app gratuite Crouton

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