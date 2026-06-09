iNiveau : le niveau à bulle fait son grand retour sur iOS

L’application iNiveau vient de subir une refonte complète et profite pleinement des nouveautés d’iOS 26 (et même du tout nouveau iOS 27 actuellement en bêta). Très utile pour poser un tableau, une étagère, un meuble ou vérifier la planitude d'une surface, elle transforme votre iPhone en un véritable niveau à bulle haute précision avec réalité augmentée.

Ce que propose iNiveau

Niveau ultra-précis à 0,1° avec affichage couleur selon l’inclinaison (plus précis que celui d'Apple, que peu de gens connaissent dans l'app Mesures)

Mode Réalité Augmentée : la caméra arrière s’affiche en fond pour voir exactement où vous placez l’objet

Flash activable pour mieux voir dans l’obscurité

Interface entièrement repensée en SwiftUI avec le style Liquid Glass d’iOS 26

Très légère et fluide

L’application, sortie pour la première fois en 2010, reste 100 % gratuite, avec seulement une publicité.

Pourquoi elle reste populaire en 2026

Même si l’application Mesure d’Apple intègre un niveau basique, iNiveau va plus loin grâce à :

Une meilleure précision (0,1° au lieu de 1°)

L’affichage en temps réel avec la caméra

Une interface plus réactive

Elle est particulièrement appréciée des bricoleurs, des installateurs et de tous ceux qui ont besoin d’un niveau rapide et fiable sans sortir l’outillage.



Compatibilité : iOS 17.0 ou supérieur (iPhone, iPad et même Vision Pro).

Télécharger l'app gratuite iNiveau