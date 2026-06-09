iNiveau : le niveau à bulle fait son grand retour sur iOS

iniveau icone app ipa iphoneL’application iNiveau vient de subir une refonte complète et profite pleinement des nouveautés d’iOS 26 (et même du tout nouveau iOS 27 actuellement en bêta). Très utile pour poser un tableau, une étagère, un meuble ou vérifier la planitude d'une surface, elle transforme votre iPhone en un véritable niveau à bulle haute précision avec réalité augmentée.

Ce que propose iNiveau

  • Niveau ultra-précis à 0,1° avec affichage couleur selon l’inclinaison (plus précis que celui d'Apple, que peu de gens connaissent dans l'app Mesures)
  • Mode Réalité Augmentée : la caméra arrière s’affiche en fond pour voir exactement où vous placez l’objet
  • Flash activable pour mieux voir dans l’obscurité
  • Interface entièrement repensée en SwiftUI avec le style Liquid Glass d’iOS 26
  • Très légère et fluide

L’application, sortie pour la première fois en 2010, reste 100 % gratuite, avec seulement une publicité.

Pourquoi elle reste populaire en 2026

Même si l’application Mesure d’Apple intègre un niveau basique, iNiveau va plus loin grâce à :

  • Une meilleure précision (0,1° au lieu de 1°)
  • L’affichage en temps réel avec la caméra
  • Une interface plus réactive

Elle est particulièrement appréciée des bricoleurs, des installateurs et de tous ceux qui ont besoin d’un niveau rapide et fiable sans sortir l’outillage.

Compatibilité : iOS 17.0 ou supérieur (iPhone, iPad et même Vision Pro).

Télécharger l'app gratuite iNiveau

iniveau capture app ipa iphone
6 réactions

Hugo - iPhone premium

@GuiJacq
Pas bête, mais si c’est mal calibré, ça fausse tout.

09/06/2026 à 12h09

GuiJacq - iPhone premium

@Alban
Oui mais verticalement c’est moins précis. Il faudrait pouvoir calibrer l’iPhone en fonction des boutons / bump camera. 🤔
Peut-être que l’application en question a cette option ?

09/06/2026 à 12h05

SESEGuettax630 - iPhone

Des 2 coté l’iphone a des boutons donc euuh comment dire cela que le niveau ne sera jamais de niveau sauf pour une dinde

09/06/2026 à 11h53

Alban (rédacteur)

@GuiJacq - iPhone premium : Cette app fonctionne dans tous les sens : vertical, horizontal et à plat. Mais c'est vrai qu'il faut souvent compenser à cause de l'appareil photo ou des boutons.

09/06/2026 à 11h50

GuiJacq - iPhone premium

@Yoman067
Oui exactement et si on veut le placer sur les côtés, on a les boutons des deux cotés qui faussent les mesures. Verticalement ?… Avec une coque spécifique ? À l’envers 😅?
C’est fort limité !

09/06/2026 à 11h47

Yoman067 - iPhone

Ça marche encore le niveau à bulle depuis que Apple a fait dépasser les objectifs photo derrière ? Parce que depuis un petit moment l’iPhone n’est plus à plat quand il est posé sur une table par exemple.

09/06/2026 à 11h35

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