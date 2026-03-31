Swift 6.3 : le langage d’Apple débarque officiellement sur Android

Le langage Swift, développé par Apple, s’ouvre désormais à Android avec la sortie de sa version 6.3. Une évolution majeure qui marque un pas de plus vers le développement multiplateforme, en permettant aux développeurs de créer des applications Android directement en Swift.

Swift, le langage d’Apple, débarque officiellement sur Android

Apple a beau régner sur son propre écosystème, son langage de programmation Swift vient de franchir une frontière inattendue : Android. Avec la mise à jour Swift 6.3, publiée cette semaine, le SDK officiel pour Android est disponible pour la première fois, un an après l’annonce initiale du projet.



Concrètement, les développeurs peuvent désormais créer des applications Android natives directement en Swift, sans quitter l’environnement qu’ils connaissent déjà. Ils peuvent aussi mettre à jour des projets Swift existants pour les rendre compatibles Android, ou encore intégrer du code Swift dans des applications déjà écrites en Kotlin ou en Java, grâce à des outils complémentaires comme Swift Java et Swift Java JNI Core.

Pour les studios et développeurs indépendants qui maintiennent des apps sur les deux plateformes, c’est une simplification potentiellement significative. Aujourd’hui, développer une application iOS puis son équivalent Android implique souvent de réécrire une bonne partie du code dans un autre langage. Swift pour Android ouvre la porte à davantage de partage de code entre les deux environnements, ce qui peut réduire les délais et les coûts de développement.



Kotlin reste le langage de référence officiel pour Android, promu par Google et largement adopté par l’industrie. Swift n’a pas vocation à le remplacer, mais plutôt à offrir une alternative crédible pour les équipes déjà investies dans l’écosystème Apple. C’est une coexistence pragmatique plutôt qu’une concurrence frontale.



Ce mouvement s’inscrit dans une tendance plus large : les grands langages cherchent à s’affranchir des frontières de plateforme. Rust, Kotlin Multiplatform ou encore Flutter témoignent du même appétit pour le développement multiplateforme. Swift rejoint ce mouvement, avec une légitimité technique solide et une communauté déjà étendue.



La documentation officielle et les guides de démarrage sont disponibles sur le site de Swift pour les développeurs souhaitant se lancer.