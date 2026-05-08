L’Apple Watch débarque officiellement sur le Store Éducation en France

Apple élargit enfin son Store Éducation en France à l’Apple Watch. Étudiants, enseignants et personnels éligibles peuvent désormais profiter de réductions sur les derniers modèles de la montre connectée, avec jusqu’à 50 euros de remise immédiate.

L’Apple Watch Series 11 à 399 € (-50€)

C’était l’un des derniers angles morts du Store Éducation d’Apple en France : l’Apple Watch n’y figurait tout simplement pas. C’est désormais chose faite. Les trois modèles actuels, la Series 11, la SE 3 et l’Ultra 3, sont maintenant accessibles sur le portail réservé aux étudiants et au personnel enseignant.



La remise la plus significative concerne l’entrée de gamme. La Series 11 GPS en aluminium de 42 mm est affichée à partir de 399 euros, contre 449 euros au tarif public, soit 50 euros d’économie immédiate. La SE 3, positionnée comme l’option la plus abordable de la gamme, débute quant à elle à 249 euros. Enfin, l’Ultra 3, pensée pour les usages intensifs et sportifs, est accessible dès 809 euros.

Ces tarifs réduits ne sont pas ouverts à tout le monde. L’offre Éducation d’Apple cible les personnes inscrites ou admises dans un établissement d’enseignement supérieur, leurs parents, ainsi que les enseignants, les équipes administratives et les personnes assurant un enseignement à domicile. Une validation du statut est requise lors de la commande.



Du côté des fonctionnalités, rien ne change par rapport aux versions grand public. L’acheteur éligible bénéficie exactement des mêmes appareils, avec le même niveau de service, la même garantie et les mêmes options de financement via Cetelem. L’accès au programme de reprise Apple Trade In est également maintenu, ce qui permet de réduire encore davantage la facture en échangeant une ancienne Apple Watch.



Cette extension du Store Éducation à l’Apple Watch représente une évolution logique. Apple propose depuis longtemps Mac, iPad et iPhone dans ce canal de vente, mais la montre connectée en était étrangement absente en France. Les étudiants qui souhaitaient profiter des fonctions de santé, de suivi sportif ou simplement de la connectivité de l’Apple Watch peuvent désormais le faire à un tarif préférentiel, directement depuis le site officiel d’Apple.