watchOS 26.5 corrige deux bugs importants sur l’Apple Watch

Apple vient de publier les notes de version de watchOS 26.5, qui devrait être déployée la semaine prochaine pour tous les utilisateurs en version finale. Cette mise à jour mineure se concentre principalement sur la correction de bugs, tout en apportant un nouveau cadran Pride.

Les corrections de watchOS 26.5

Cette version corrige deux problèmes récurrents signalés par les utilisateurs :

Messages : Correction d’un bug où l’Apple Watch utilisait parfois SMS au lieu d’iMessage lorsque l’iPhone était configuré en double SIM.

: Correction d’un bug où l’Apple Watch utilisait parfois SMS au lieu d’iMessage lorsque l’iPhone était configuré en double SIM. Entraînement : Correction d’un souci où les alertes audio de l’application Entraînement ne se déclenchaient pas correctement lorsque l’iPhone n’était pas à proximité de la montre.

Ces deux correctifs devraient améliorer significativement l’expérience quotidienne, notamment pour les utilisateurs en double SIM et ceux qui pratiquent du sport sans leur iPhone.

Le reste des changements

Comme vu lors des bêtas, watchOS 26.5 introduit également le nouveau cadran Pride Luminance, un cadran coloré et personnalisable qui accompagne le fond d’écran du même nom sur iPhone. Il permet de choisir librement la disposition et les couleurs.

Comment installer watchOS 26.5 ?

La mise à jour sera disponible la semaine prochaine. Pour l’installer :

Ouvrez l’application Watch sur votre iPhone Allez dans Général > Mise à jour logicielle Téléchargez et installez watchOS 26.5 lorsque disponible

Appareils compatibles : Apple Watch Series 6 et modèles plus récents, Apple Watch SE (2e génération), Apple Watch Ultra 1 / 2 / 3.