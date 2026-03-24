watchOS 26.4 est disponible en version finale

En plus d'iOS 26.4, Apple a également publié watchOS 26.4 après quatre bêtas et une RC. Cette mise à jour se concentre principalement sur l’amélioration du suivi du sommeil avec une nouvelle métrique et les nouveaux emojis.

Quelques nouveautés sur watchOS 26.4

La grande nouveauté est la métrique « Heure de coucher moyenne » dans l’app Santé. Elle calcule votre heure de coucher typique sur les deux dernières semaines pour mieux évaluer la régularité de votre sommeil et son impact sur la qualité globale.

Les huit nouveaux emojis (orque, trombone, etc.) sont maintenant disponibles sur l’Apple Watch.



Des corrections de bugs et améliorations de performances accompagnent ces ajouts, notamment pour accélérer le lancement d'un entraînement sur l'app Exercice.

Installer la mise à jour sur Apple Watch

Pour mettre à jour votre Apple Watch : assurez-vous que votre iPhone est à jour, faites une sauvegarde, gardez la Watch chargée à plus de 50 % et proche de l’iPhone sur Wi-Fi. La mise à jour s’effectue via l’app Watch sur iPhone > Général > Mise à jour logicielle.