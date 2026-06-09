watchOS 27 : l'Apple Watch Series 9 est bien compatible !

Panique de courte durée pour les propriétaires d’Apple Watch Series 9. Oubliée de la liste officielle des appareils compatibles avec watchOS 27 publiée après la WWDC, la montre a finalement été réintégrée par Apple, qui reconnaît une simple erreur de communication.

watchOS 27 : Apple confirme que l’Apple Watch Series 9 était absente par erreur

La journée du 8 juin 2026 a failli tourner au cauchemar pour de nombreux propriétaires d’Apple Watch Series 9. Quelques minutes après la fin du keynote de la WWDC, Apple a mis en ligne la liste officielle des modèles compatibles avec watchOS 27. La Series 9 n’y figurait pas.



La réaction a été immédiate. Sur les réseaux sociaux et les forums, les utilisateurs ont exprimé leur incompréhension face à une montre lancée fin 2023 et déjà exclue d’une mise à jour majeure. D’autant que watchOS 27 introduit Siri AI, la refonte complète de l’assistant, et que l’idée d’en être privé après seulement deux mises à jour majeures avait de quoi irriter. La grogne était d’autant plus vive que l’Apple Watch Ultra 2, sortie la même année, figurait bien dans la liste des modèles compatibles.

Mais la confusion n’a pas duré longtemps. Dès la sortie de la première bêta développeur de watchOS 27, plusieurs propriétaires d’une Series 9 ont constaté pouvoir installer la mise à jour sans aucun problème. Apple a ensuite confirmé à 9to5Mac qu’il s’agissait bien d’une erreur dans la liste publiée sur son site, et non d’une décision délibérée. La page officielle a depuis été mise à jour pour inclure la Series 9 parmi les modèles compatibles.



La liste définitive de watchOS 27 comprend donc l’Apple Watch Series 9, Series 10 et Series 11, les Apple Watch Ultra 2 et Ultra 3, ainsi que l’Apple Watch SE 3. En revanche, la Series 8, la Series 7, la Series 6, l’Apple Watch SE 2 et l’Apple Watch Ultra première génération ne recevront pas la mise à jour. Pour ces modèles, la coupe est réelle et cette fois sans appel.