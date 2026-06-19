Voici pourquoi 5 Apple Watch sont abandonnées par watchOS 27

Apple a officiellement confirmé aujourd’hui que cinq modèles d’Apple Watch ne recevront pas watchOS 27. Il s’agit d’une décision qui met fin au support logiciel complet pour ces montres, ne leur laissant plus que des mises à jour de sécurité. Une incompatibilité aussi large est une première à notre connaissance de la part d'Apple.

Les modèles qui n'auront pas watchOS 27

Les Apple Watch suivantes ne seront pas compatibles avec watchOS 27 :

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch SE 2

Apple Watch Ultra (1re génération)

Cela représente une perte de trois années de support en une seule mise à jour, ce qui est inédit pour la gamme Apple Watch. Et encore, au départ, Apple avait indiqué que l'Apple Watch 9 n'était pas compatible.



Quand on voit le prix d'une Apple Watch Ultra 1, on se dit que les clients en question doivent être passablement énervés.

La raison officielle : la performance

Dans une interview accordée à TechRadar, Cait Dooley, responsable marketing des produits Apple Watch et Santé, a expliqué :

Avec chaque nouvelle version logicielle, nous voulons offrir la meilleure expérience possible. Les nouvelles fonctionnalités de watchOS 27, notamment les capacités de Siri AI et le nouveau geste Tap, nécessitent la puissance de calcul disponible à partir de l’Apple Watch Series 9, Ultra 2 et SE 3.

David Clark, directeur senior de l’ingénierie de watchOS, a ajouté que l’objectif était de faire de l’Apple Watch un véritable partenaire intelligent d’Apple Intelligence :

Nous voulions que l’expérience Siri soit unique et cohérente, que vous posiez une question depuis votre poignet ou depuis votre iPhone. L’Apple Watch doit pouvoir accéder aux mêmes données et offrir la même personnalisation.

Il a notamment donné l’exemple de demander une liste d’ingrédients à Siri pendant les courses (mains occupées), puis de la retrouver facilement sur l’iPhone.

Ce que deviennent les anciens modèles

Les Apple Watch non compatibles avec watchOS 27 continueront de fonctionner normalement avec un iPhone récent, mais elles ne recevront plus de nouvelles fonctionnalités, seulement des mises à jour de sécurité.



watchOS 27 est actuellement en bêta développeur. La bêta publique est attendue en juillet, et la version finale arrivera cet automne.



Apple choisit clairement la performance et l’expérience utilisateur premium au détriment de la longévité logicielle. Si cette décision est compréhensible pour des fonctionnalités aussi exigeantes que Siri AI, elle risque de frustrer de nombreux propriétaires d’Apple Watch Series 6 à 8 et SE 2.



Vous possédez l’un des modèles abandonnés ? On aurait aimé une version de watchOS 27 sans Siri AI pour ses modèles, d'autant que l'assistant amélioré n'est pas disponible en Europe.