Et si la prochaine évolution de l'Apple Watch ne passait pas par de nouveaux capteurs, mais par un design radicalement plus fin ? Alors que le label « Air » s'est imposé chez Apple, un produit manque toujours à l'appel : l'Apple Watch.

Et si Apple osait enfin l'Apple Watch Air ?

Il y a un détail qui saute aux yeux quand on regarde la gamme Apple dans son ensemble. L'iPhone a son « Air ». L'iPad a son « Air ». Le MacBook a son « Air ». Trois familles de produits, trois déclinaisons pensées autour de la légèreté et de la finesse. Et pourtant, l'Apple Watch, elle, n'a jamais eu droit à ce traitement. Des générations plus tard, elle reste construite sur le même schéma depuis 2015 : Series classique, modèle Ultra pour les sportifs, SE pour les petits budgets. Aucune place pour l'esprit « Air ».



Ce vide est d'autant plus étonnant que le marché des objets connectés a changé. Des acteurs comme Google, avec son approche minimaliste sur le suivi de santé passif, montrent qu'il existe une demande pour des objets plus discrets, moins centrés sur les notifications et les applications. Difficile de ne pas imaginer Apple regarder cette tendance de près.

Alors, à quoi ressemblerait une Apple Watch Air si Cupertino sautait enfin le pas ? Sur le papier, l'exercice laisse rêveur. Un boîtier en aluminium recyclé de moins de 6 mm d'épaisseur, largement sous la barre des modèles actuels. Un bracelet fin en tissu tressé ou en silicone perforé, pensé pour ne presque plus se sentir au poignet. Un écran OLED légèrement agrandi malgré la finesse, grâce aux progrès sur l'empilement des dalles. Côté autonomie, il faudrait sans doute accepter un compromis, avec une puce moins gourmande et un capteur santé simplifié en échange d'un poids plume.



Pour le prix, une Watch Air jouerait logiquement la carte de l'accessibilité, quelque part entre la SE et la Series classique, autour de 349 euros pour convaincre un public plus large sans cannibaliser le haut de gamme. À moins qu'elle ne sacrifie juste un peu d'autonomie. Alors, le prix serait plutôt de 599 €.



Rien ne dit qu'Apple franchira le pas un jour. Mais le nom est là, disponible, presque en attente. Et sur une montre, la finesse a toujours été un argument important. Réponse en septembre avec l'Apple Watch Series 12...