Nouveau design et système de bracelet sur l'Apple Watch Series 13

Depuis son lancement en 2015, l’Apple Watch a connu plusieurs évolutions esthétiques, mais aucune n’a vraiment révolutionné son design fondamental. Après plusieurs années de raffinements progressifs, Apple s’apprêterait à franchir un cap important. Selon de nouvelles informations relayées par le leaker « Instant Digital », la firme de Cupertino préparerait un redesign majeur pour l’année 2027, avec notamment un tout nouveau système de fixation des bracelets.Ce changement, qui fait écho à la rumeur de l’« Apple Watch X » évoquée il y a quelques années, pourrait marquer un tournant dans l’histoire de la montre connectée la plus populaire au monde. Voici ce que l’on sait pour le moment.

Un nouveau système de fixation des bracelets

Selon le leaker, le principal changement concernerait le système d’attache des bracelets. Apple abandonnerait le système actuel au profit d’un nouveau mécanisme (probablement magnétique), ce qui permettrait de libérer de l’espace interne pour une batterie plus grande. Ce changement rendrait, de fait, les anciens bracelets incompatibles avec les nouveaux modèles. Le leaker conseille donc à ceux qui envisagent d’acheter une Apple Watch en 2027 d’attendre avant d’investir dans des bracelets supplémentaires.

Un redesign attendu depuis longtemps

Cela vous dit quelque chose ? C'est normal, ce projet fait écho à la rumeur de l’« Apple Watch X » évoquée par Mark Gurman en 2023, qui parlait déjà d’un « plus gros redesign de l’histoire » pour le 10e anniversaire de la montre, chose qu'on avait évoquée même avant lui en 2022. Initialement prévu pour 2024, ce redesign aurait été reporté. Il arriverait finalement avec l'Apple Watch Series 13 en 2027, suivant le cycle de renouvellement de design d’Apple (tous les 3 ans environ).



D’autres améliorations sont attendues :

Un boîtier plus fin

Un écran microLED (selon d’anciennes rumeurs)

De nouveaux capteurs de santé (8 capteurs en anneau au dos)

Ce redesign semble confirmer qu’Apple veut donner un vrai coup de jeune à l’Apple Watch en 2027. Le nouveau système de bracelets et la batterie améliorée pourraient être des arguments de poids, tout comme les nouveaux capteurs, surtout si la glycémie est de la partie. Si vous envisagez d’acheter une montre cette année, la Series 12 devrait conserver le design actuel.



Vous attendez ce redesign avec impatience ?