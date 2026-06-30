Free permet d’obtenir une Apple Watch à crédit à taux 0

Free lance une offre très attractive pour s’équiper d’une Apple Watch sans apport initial. L’opérateur propose un financement à taux zéro sur 24 mois en partenariat avec Younited, de quoi permettre au plus grand nombre de s'équiper.

Les détails de l’offre

Grâce à ce partenariat, vous pouvez repartir d’une boutique Free avec une Apple Watch au poignet sans débourser un seul centime le jour J. Le prix total de la montre est simplement étalé sur 24 mensualités fixes, sans frais ni intérêts. Le site mobile.free.fr n'est pas concerné (pour le moment).

Les modèles concernés sont ceux de la gamme Apple actuelle, soit :

L’offre est disponible uniquement en boutique Free et réservée aux abonnés des forfaits Série Free, Free 5G+ ou Free Max (pas le forfait à 2 €).

Une bonne affaire ?

L’Apple Watch SE 3 Cellular est proposée à un tarif très compétitif avec l’eSIM intégrée (sans surcoût sur votre forfait mobile). C’est une excellente opportunité pour ceux qui voulaient une montre connectée 4G autonome sans payer le prix fort d’un coup. Sinon, en cliquant sur les liens ci-dessus, chaque montre est actuellement en promotion.



Free rend l’Apple Watch beaucoup plus accessible avec ce financement à 0 € d’apport. C’est une offre intéressante, surtout pour l’SE 3, même si elle reste limitée aux boutiques physiques. Si vous êtes déjà chez Free et que vous envisagiez une Apple Watch, c’est le moment d’aller voir en magasin. Mais certains préfèreront attendre l'Apple Watch Series 12 ou Ultra 4 de septembre prochain.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.