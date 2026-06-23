L'Apple Watch devient un équipement officiel pour les surfeurs professionnels

Dans le surf professionnel, la montre connectée d’Apple est désormais intégrée au système officiel de notation de la World Surf League, permettant aux athlètes de suivre en temps réel leurs scores, le temps restant et les priorités directement depuis leur poignet.

Les surfeurs professionnels aiment l'Apple Watch

Il y a des accessoires que l'on met dans son sac de sport, et d'autres qui finissent classés dans la même catégorie que la planche ou la combinaison. L'Apple Watch vient de franchir ce seuil dans le monde du surf professionnel.



Apple a publié ce mardi une vidéo mettant en scène des athlètes du World Surf League Championship Tour, la plus haute instance du surf mondial. Mais au-delà du format publicitaire, ce qui frappe dans ce document, c'est la nature du partenariat qu'il révèle : la WSL a intégré l'Apple Watch à son système de notation officiel. La montre est désormais connectée en temps réel au tableau des scores de la compétition.



Le problème que cela résout est concret. Lors d'une manche, les surfeurs peuvent se trouver à plusieurs centaines de mètres du rivage. Le bruit des vagues et du vent rend toute communication auditive impossible. Auparavant, connaître son score, le temps restant ou l'état de la priorité relevait du défi. Aujourd'hui, ces informations arrivent directement au poignet.

La surfeuse professionnelle Isabella Nichols qualifie ces données de "cruciales" pour l'issue d'un duel. Son compatriote Mateus Herdy précise que la montre vibre dès qu'un changement de priorité intervient, sans même avoir à regarder l'écran. Lakey Peterson, elle, résume l'avant et l'après en une phrase : elle décrit comme une source de frustration intense le fait d'avoir concouru sans cet outil.



Ce qui rend ce cas d'usage remarquable, c'est aussi ce que la WSL confirme en creux : aucune Apple Watch n'a jamais été perdue au cours des compétitions, y compris sur les spots les plus violents de la planète, Pipeline à Hawaii et Teahupo'o à Tahiti. La montre a traversé ces épreuves sans défaillir.



Apple inscrit cette vidéo dans une nouvelle série baptisée "Apple at Play". Un nom qui souligne une ambition de plus en plus claire : positionner l'Apple Watch non plus seulement comme un outil de bien-être personnel, mais comme un équipement de performance légitime dans le sport de haut niveau et la santé.