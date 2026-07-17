MacBook Pro M6 : un lancement qui risque de décevoir les professionnels

Une seule puce M6, sans versions Pro, Max ni Ultra. Si cette stratégie se confirme, Apple signerait une première historique, intéressante sur le plan stratégique, mais qui pourrait frustrer une partie des acheteurs de MacBook Pro.

La puce M6 d'Apple : un pari risqué qui pourrait frustrer les acheteurs de MacBook Pro

Apple s'apprête à commettre une première dans l'histoire de ses puces maison : sortir une génération M6 amputée de ses déclinaisons Pro, Max et Ultra. Une seule version, la puce M6 de base, doit équiper un nouveau MacBook Pro attendu d'ici la fin de l'année. Pour les utilisateurs qui espéraient une machine plus musclée, la note risque d'être amère.



Selon les informations de Mark Gurman, ce choix ne relève pas d'une contrainte industrielle (malgré la pénurie) mais d'un calcul stratégique autour de l'intelligence artificielle. Apple aurait jugé les avancées prévues pour la génération M7, centrée sur le traitement neuronal embarqué, suffisamment importantes pour justifier d'accélérer son calendrier plutôt que de finaliser toute la gamme M6. Résultat concret pour la puce M6 : une bande passante mémoire portée à 200 Go/s contre 153 Go/s sur la M5 actuelle, ainsi qu'un GPU repensé pouvant grimper jusqu'à 12 cœurs graphiques, contre 10 auparavant.

Le vrai problème se situe ailleurs. Les acheteurs de MacBook Pro haut de gamme ou de Mac Studio devront patienter jusqu'en 2027, voire 2028, avant de voir débarquer les puces M7 Pro, M7 Max et M7 Ultra. Entre-temps, les M5 Pro et M5 Max, lancées en mars, resteront le sommet de la gamme, complétées par une hypothétique M5 Ultra dans un Mac Studio rafraîchi. Une situation inédite où une génération de puces survit plus longtemps que celle censée lui succéder.



Pour le marché français, cette pause dans le renouvellement des configurations professionnelles tombe à un moment où les prix des Mac haut de gamme grimpent déjà, portés par la tension mondiale sur les composants mémoire. Un futur MacBook Pro M6 de base pourrait ainsi séduire les usages courants, mais les créateurs et développeurs devront revoir leurs plans d'achat et prendre leur mal en patience. Sauf si Apple passe rapidement à la M7.