Nouveaux Mac 2026 : MacBook Pro M6, Mac mini M6, iMac M6 et Mac Studio M5 Ultra

Apple va profondément remanier son calendrier de sortie pour les Mac. Selon Bloomberg, la marque s’apprête à lancer plusieurs nouveaux modèles dès la fin 2026, avec notamment un MacBook Pro 14" d’entrée de gamme, un Mac Studiorafraîchi et des mises à jour pour l’iMac et le Mac mini.

Ce qui arrive dans la gamme Mac fin 2026

MacBook Pro 14 pouces (entrée de gamme) : équipé de la puce M6

: équipé de la puce M6 Mac Studio : nouvelle version avec la puce ultra-puissante M5 Ultra

: nouvelle version avec la puce ultra-puissante M5 Ultra iMac et Mac mini (versions de base) : également attendus avec la M6

Ces mises à jour marquent un changement important dans la stratégie d’Apple : la société va sauter les versions Pro et Max de la génération M6 pour passer directement aux puces M7 sur les modèles haut de gamme en 2027.

Le M6 : première puce en 2 nm pour les Mac abordables

Le M6 sera le premier processeur Apple gravé en 2 nanomètres. Il promet une bande passante mémoire accrue (environ 200 Go/s), un Neural Engine plus puissant pour l’IA, et un GPU amélioré (jusqu’à 12 cœurs). Ces améliorations devraient particulièrement bénéficier aux tâches de montage vidéo, d’édition photo et d’intelligence artificielle.

Mac Studio M5 Ultra : un monstre de puissance

Le Mac Studio recevra quant à lui une M5 Ultra avec environ 36 cœurs CPU et 80 cœurs GPU, et un support pouvant aller jusqu’à 768 Go de mémoire unifiée. Vu le prix de la RAM actuelle, la facture risque d'être effrayante ! Ce sera en tout cas le Mac le plus puissant de la gamme avant l’arrivée des M7.

Planning résumé

Fin 2026 → M6 (MacBook Pro 14", iMac, Mac mini) + M5 Ultra (Mac Studio)

2027 → M7, M7 Pro et M7 Max sur les modèles haut de gamme

2028 → M7 Ultra

Apple choisit d’accélérer les mises à jour sur les Mac d’entrée et milieu de gamme tout en repoussant légèrement les versions les plus puissantes pour mieux intégrer les technologies IA. Les utilisateurs à la recherche d’un Mac performant mais accessible devraient trouver leur bonheur fin 2026, tandis que les pros les plus exigeants devront patienter jusqu’à fin 2027. Mais à quel prix...