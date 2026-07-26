Pourquoi Apple a abandonné son projet de puce Extreme

Longtemps fantasmée, la puce Apple Silicon « Extreme » devait incarner le summum de la puissance et donner au Mac Pro une nouvelle raison d'exister. Mais entre défis techniques, coûts de développement et évolution du marché, Apple a finalement choisi une autre voie.

Apple Silicon : pourquoi la puce Extreme a été abandonnée ?

Fin mars 2026, Apple a confirmé ce que beaucoup pressentaient depuis des mois : la commercialisation du Mac Pro s'arrête définitivement, sans successeur annoncé. Comme nous l'évoquions récemment au sujet du Mac Studio, cette annonce éclaire rétrospectivement une autre décision prise bien plus tôt en interne, celle d'avoir enterré le projet de puce Extreme. Retour sur une saga technique qui aura duré près de cinq ans, et qui se termine finalement par un choix de simplicité plutôt que de démesure.

Le rêve d'une puce à quatre étages

Tout part de la technologie UltraFusion, présentée par Apple avec la puce M1 Ultra en 2022. Le principe est ingénieux : au lieu de concevoir une puce monolithique gigantesque, coûteuse à fabriquer et pénalisée par des rendements de production catastrophiques, Apple assemble deux puces M1 Max grâce à un pont d'interconnexion à très haute bande passante. Le système d'exploitation et les applications voient alors une seule puce, alors qu'il s'agit en réalité de deux morceaux de silicium collés l'un à l'autre.



Cette prouesse a immédiatement fait naître une question logique chez les observateurs de la marque : si Apple peut coller deux puces Max ensemble, pourquoi ne pas recommencer l'opération une seconde fois, et coller deux puces Ultra entre elles ? Le résultat aurait porté un nom à la hauteur de ses ambitions, la puce Extreme, avec quatre puces Max réunies en un seul composant. Sur le papier, une telle puce aurait offert un nombre de cœurs CPU et GPU sans équivalent dans l'industrie, taillée sur mesure pour les usages les plus extrêmes du montage vidéo 8K, du rendu 3D professionnel, du calcul scientifique et bien évidemment de l'IA agentique.



Deux générations de rumeurs ont circulé autour de ce projet. La première évoquait une puce M2 Extreme, censée accompagner le Mac Pro 2023. La seconde, plus tenace encore, portait sur une hypothétique M3 Extreme, qui aurait dû exploiter un nouveau design de puce M3 Ultra dépourvu des connecteurs UltraFusion visibles sur les générations précédentes. Certains observateurs y ont même vu la promesse d'un M4 Extreme, quatre puces Max assemblées deux par deux, qu'Apple aurait développé avant d'y renoncer à l'été 2024 pour rediriger ses ingénieurs vers la conception de puces destinées aux serveurs d'Apple Intelligence.

Pourquoi ce projet n'a jamais vu le jour

Sur le plan de l'ingénierie pure, assembler quatre puces en une seule est un défi bien plus vertigineux qu'il n'y paraît. Chaque doublement de la complexité multiplie les problèmes de dissipation thermique, de latence entre les blocs de calcul et de gestion unifiée de la mémoire. Une puce Ultra chauffe déjà beaucoup dans le châssis compact du Mac Studio, alors une puce Extreme aurait nécessité un système de refroidissement massif, plus proche d'une station de travail traditionnelle que d'un Mac au format réduit.

Mais la véritable raison de cet abandon est avant tout économique. Le Mac Pro, malgré son statut de vaisseau amiral, n'a jamais représenté qu'une fraction infime des ventes de Mac. Concevoir une puce quatre fois plus complexe qu'une puce Max, avec les coûts de fabrication et les risques de rendement que cela implique chez TSMC, pour un volume d'acheteurs aussi restreint, n'avait tout simplement pas de sens financier. Chaque puce Extreme produite aurait coûté une fortune à graver, pour ne finir que dans une poignée de machines vendues à plusieurs milliers d'euros. Apple a préféré consacrer ces ressources d'ingénierie à des chantiers jugés plus stratégiques, notamment les puces destinées à ses centres de données pour Apple Intelligence, un terrain sur lequel la concurrence avec Nvidia se joue à une tout autre échelle.

L'arrêt du Mac Pro, épilogue logique de cette histoire

L'abandon de la puce Extreme prenait déjà tout son sens quand on observait le sort réservé au Mac Pro ces dernières années. La machine n'avait plus reçu la moindre mise à jour depuis l'arrivée de la puce M2 Ultra en 2023, alors même que le Mac Studio, lui, continuait d'évoluer avec des puces plus récentes. Ce décalage traduisait un malaise de fond : le Mac Pro offrait des performances quasiment identiques au Mac Studio, pour un tarif de départ bien plus élevé, sa seule vraie différence résidant dans ses possibilités d'extension interne via des cartes PCIe, un usage devenu marginal à l'ère du stockage externe rapide et des accessoires connectés en Thunderbolt.



Fin mars 2026, Apple a donc confirmé à plusieurs médias américains l'arrêt pur et simple de la commercialisation du Mac Pro, retiré de son site sans successeur prévu. Une sortie discrète, presque sans bruit, pour une machine qui aura marqué vingt ans d'histoire du Mac depuis son lancement en 2006. Le Mac Studio devient de fait le nouveau sommet de la gamme desktop d'Apple, laissant la marque avec une offre resserrée autour de l'iMac, du Mac mini et du Mac Studio.

Une gamme plus simple, et ce n'est pas plus mal

Au fond, cette double disparition, celle de la puce Extreme puis celle du Mac Pro lui-même, s'inscrit dans une logique de cohérence plutôt que de perte. La gamme Apple Silicon compte déjà de nombreuses déclinaisons selon les machines, entre les puces de base, Pro, Max et Ultra, sans compter les multiples configurations de CPU, de GPU et de capacité de SSD proposées sur chaque modèle. Ajouter un échelon Extreme supplémentaire, réservé à une seule machine vendue à quelques milliers d'exemplaires, serait venu complexifier un peu plus une offre déjà dense et parfois difficile à décrypter pour le grand public.



En se recentrant sur le Mac Studio, Apple simplifie donc sa gamme haut de gamme plutôt que de la multiplier. Pour l'immense majorité des créateurs, ingénieurs ou développeurs en quête d'une machine de bureau surpuissante, le Mac Studio équipé d'une puce Ultra couvre déjà largement les besoins. Une puce Extreme n'aurait donc plus eu aucune raison d'être, faute de machine capable de l'accueillir, et faute aussi d'un marché suffisamment large pour en justifier le développement. Sans oublier la récente hausse des prix.