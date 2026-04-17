Samsung admet pourquoi il a abandonné les petits smartphones

Aujourd’hui, vouloir un smartphone doté d’un écran très compact ne correspond plus vraiment aux tendances du marché. Une responsable de Samsung explique les raisons pour lesquelles ce format a progressivement été abandonné au fil des années.

Samsung a abandonné les petits smartphones et c'est lié à notre époque

Il y a une époque pas si lointaine où le marché Android proposait une vraie diversité de formats. Des appareils compacts, tenables en une main, destinés à ceux qui n’avaient pas envie d’un écran de 6,7 pouces dans leur poche. Samsung en faisait partie. Ce temps est révolu, et la marque coréenne vient d’en donner "officiellement" les raisons.



Lors d’un AMA organisé sur Reddit, Annika Bizon, vice-présidente en charge du marketing mobile chez Samsung Electronics UK and Ireland, a répondu sans détour à la question qui fâche. Pourquoi ne fabrique-t-on plus de smartphones compacts chez Samsung ? Sa réponse tient en une logique commerciale brutale : la majorité des utilisateurs se servent aujourd’hui de leur téléphone pour travailler, regarder des séries, jouer ou créer du contenu. Toutes ces activités bénéficient d’un grand écran, et Samsung suit simplement la demande.

L’argument est recevable sur le papier. Les chiffres de vente donnent globalement raison aux constructeurs qui ont grossi leurs dalles au fil des années. Mais il passe sous silence une réalité plus inconfortable : la demande pour les petits formats existe bel et bien, elle est simplement ignorée. Apple l’a elle-même expérimenté avec l’iPhone mini, abandonné après deux générations malgré un public fidèle.

Pour ne pas rester les mains vides face aux nostalgiques du compact, Bizon a orienté ces utilisateurs vers la gamme Galaxy Z Flip. L’idée est séduisante en théorie : un téléphone plié qui tient dans n’importe quelle poche, et qui déploie un grand écran quand on en a besoin. Le meilleur des deux mondes, en somme même si ce n'est pas du tout ce que demande le grand public. Pour ceux qui voulaient un compact pour son usage à une main ou la discrétion de son affichage réduit, le pliable n’est qu’un compromis trop imparfait.



La vérité que Samsung ne dit pas, c’est que concevoir un petit smartphone performant coûte aussi cher que concevoir un grand, pour un volume de ventes bien inférieur. Le calcul industriel est simple. Les amateurs de format poche, eux, continueront d’attendre.