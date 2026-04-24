Google va investir jusqu'à 40 milliards dans Anthropic (Claude)

Google dispose de moyens financiers tels qu’elle peut investir massivement, y compris chez des concurrents. C’est encore le cas avec un engagement pouvant atteindre 40 milliards de dollars dans Anthropic, la société à l’origine de l’IA Claude.

Google miserait jusqu’à 40 milliards de dollars sur Anthropic

La course à l’intelligence artificielle prend une nouvelle dimension. Bloomberg confirme que Google va lancer un investissement pouvant atteindre 40 milliards de dollars dans Anthropic, le créateur de Claude. Un accord colossal qui révèle à quel point la bataille pour le contrôle de l’IA générative se joue désormais à coups de dizaines de milliards.



Le montage financier est structuré en deux temps. Dans un premier temps, Alphabet injecte 10 milliards de dollars immédiatement, sur la base d’une valorisation d’Anthropic estimée à 350 milliards de dollars. Les 30 milliards restants seront débloqués progressivement, sous réserve qu’Anthropic atteigne certains objectifs de performance. Une façon pour Google de sécuriser son influence tout en gardant la main sur le robinet.

Ce qui frappe dans cet accord, c’est que Google joue sur deux tableaux simultanément. D’un côté, Alphabet est un concurrent direct d’Anthropic sur le marché des modèles de langage, avec ses propres modèles Gemini. De l’autre, Google Cloud est l’un des principaux fournisseurs d’infrastructure d’Anthropic, qui s’appuie largement sur les TPU de Google, ces puces spécialisées pour l’IA conçues comme alternative aux processeurs Nvidia. L’investissement inclut d’ailleurs un accès élargi à 5 gigawatts de capacité de calcul sur Google Cloud pour les cinq prochaines années.



Le contexte est celui d’une véritable fièvre des ressources. Anthropic a fait face ces dernières semaines à des plaintes généralisées sur les limitations d’usage de Claude, et multiplie les accords pour sécuriser des capacités de calcul. En plus de ce nouvel investissement de Google, la startup a obtenu 5 milliards de dollars supplémentaires d’Amazon cette semaine, dans le cadre d’un accord prévoyant jusqu’à 100 milliards de dépenses en infrastructure cloud.



La dynamique autour d’Anthropic est vertigineuse. Valorisée à 350 milliards de dollars en février dernier, la société serait désormais convoitée par des investisseurs prêts à la valoriser à 800 milliards ou davantage selon Bloomberg. Une introduction en bourse pourrait intervenir dès octobre prochain.