Intego One : la nouvelle suite de sécurité tout-en-un sur macOS

Intego, l’un des éditeurs les plus respectés en matière de sécurité sur Mac, vient de franchir une étape importante. La célèbre suite Intego X9 est officiellement remplacée par Intego One, une nouvelle solution unifiée, plus moderne et plus simple d’utilisation pour repousser toujours plus loin les virus, trojans, malwares et autres failles sur Mac.



Disponible dès maintenant, Intego One marque une vraie évolution dans la protection des Mac.

À quoi sert Intego One ?

Intego One est une suite de sécurité complète conçue spécifiquement pour macOS. Elle regroupe en une seule application tous les outils nécessaires pour protéger, nettoyer et optimiser votre Mac.

Elle protège contre :

Les malwares et virus macOS

Les ransomwares

Les attaques de phishing et sites malveillants

Les logiciels espions (spyware)

Les menaces zero-day

Mais Intego One ne s’arrête pas à la sécurité. C’est aussi un outil complet pour :

Nettoyer votre Mac (fichiers inutiles, caches, doublons) : option Smart Clean

Optimiser les performances

Protéger votre vie privée (gestion des permissions, anti-tracking)

Sauvegarder vos données en toute sécurité

Comment ça marche ?

Intego One adopte une approche tout-en-un très pratique :

Une interface unique, moderne et intuitive

Un tableau de bord central qui donne une vue d’ensemble de la santé de votre Mac

Des modules activables à la carte qu'on connait bien sur iPhoneSoft (VirusBarrier, NetBarrier, Washing Machine, Personal Backup, etc.)

Une protection en temps réel qui fonctionne discrètement en arrière-plan

Des analyses rapides ou approfondies selon vos besoins

Contrairement à certaines suites concurrentes qui peuvent être lourdes, Intego One est particulièrement léger et bien optimisé pour les puces Apple Silicon (M1 à M5).

Les avantages par rapport aux concurrents

Spécialisé Mac : Contrairement à Norton, Bitdefender ou Avast qui sont multi-plateformes, Intego est conçu exclusivement pour macOS. Il connaît mieux les spécificités du système et génère donc moins de faux positifs.

: Contrairement à Norton, Bitdefender ou Avast qui sont multi-plateformes, Intego est conçu exclusivement pour macOS. Il connaît mieux les spécificités du système et génère donc moins de faux positifs. Interface plus claire : Beaucoup plus moderne et agréable que X9.

: Beaucoup plus moderne et agréable que X9. Meilleure intégration : Fonctionne parfaitement avec les dernières versions de macOS Tahoe (26).

: Fonctionne parfaitement avec les dernières versions de macOS Tahoe (26). Confidentialité : Intego met en avant une politique de confidentialité stricte et ne revend pas vos données.

: Intego met en avant une politique de confidentialité stricte et ne revend pas vos données. Rapport qualité/prix : La nouvelle formule One est plus simple et souvent plus avantageuse que les anciennes suites à la carte.

Notre avis

Après plusieurs jours de test, il est clair qu'Intego One est actuellement l’une des meilleures suites de sécurité pour Mac en 2026.



Elle réussit le pari difficile d’être à la fois puissante, discrète et agréable à utiliser. L’interface est un vrai progrès par rapport à X9, et les performances sur Apple Silicon sont excellentes. La protection est efficace sans alourdir le système.



Le seul petit regret reste l’absence d’un VPN intégré sur la version de base (contrairement à certains concurrents), mais pour tout le reste (antivirus, anti-malware, nettoyage, sauvegarde et optimisation), Intego One fait partie du haut du panier.



Mais en payant 59 € par an (5€ par mois), vous avez le VPN intégré.

Téléchargement et tarification

Intego One est disponible directement sur le site officiel, avec une promotion de 25 % pour les lecteurs d'iSoft et d'iPhoneSoft :

Intego One au meilleur prix (avec essai gratuit)

Voici les tarifs classiques à date (avril 2026) :

Abonnement annuel pour 1 Mac : à partir de 39,99 € et jusqu'à 79,99 € (avec VPN et Smart Clean)

Abonnement annuel pour 3 à 5 Macs : tarifs dégressifs intéressants

Essai gratuit de 30 jours

Si vous cherchez une solution de sécurité fiable, légère et spécialement pensée pour Mac, Intego One est aujourd’hui un excellent choix pour dire adieu aux virus et aux attaques numériques en tout genre.



Vous utilisez déjà Intego One ou vous hésitez encore entre plusieurs solutions ?

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