Onyx 5 fait aussi le ménage dans macOS 26 Tahoe !

Comme à son habitude, OnyX s’est rapidement adapté à macOS Tahoe. Quelques jours après la sortie de la version 26 du système d’exploitation pour Mac, Titanium Software a déployé OnyX 4.9.0, entièrement dédiée à ce nouvel OS. Nous l'avions manqué à l'époque, voici la session de rattrapage.



Une fois de plus, cet utilitaire mythique reste l’un des premiers outils de maintenance à se mettre à jour, offrant aux utilisateurs un contrôle avancé sur leur Mac. Avec cette version majeure, vous retrouvez toutes les optimisations du système, les paramétrages cachés et les nettoyages en profondeur qui ont fait la réputation d’OnyX depuis plus de 20 ans.

Onyx s'occupe de macOS 16 Tahoe

Si vous êtes passé à macOS Tahoe et souhaitez exploiter pleinement les capacités de votre Mac, OnyX 5.0.0 est l’outil indispensable. Développé par Joël Barrière de Titanium Software, cet utilitaire gratuit, référence depuis 2003, permet de vérifier les fichiers système, d’effectuer des maintenances périodiques et de personnaliser des centaines de paramètres cachés sans passer par le Terminal.



Parmi les fonctionnalités phares, on retrouve :

La vérification et réparation du système de fichiers

Le nettoyage profond du disque (caches, fichiers inutiles, historiques)

La réparation des erreurs disque

L’activation/désactivation de fonctions cachées

La suppression sécurisée de fichiers

L’accès aux applications et dossiers masqués par Apple

La personnalisation du Finder, du Dock, des captures d’écran

La gestion des effets graphiques et du mode sombre/clair dynamique

Le contrôle de Gatekeeper, App Nap et bien d’autres options avancées

Nouveautés principales d’OnyX 5.0.0 pour macOS Tahoe

Cette version majeure apporte plusieurs améliorations ciblées :

Correction d’un bug occasionnel lors de la lecture du statut de Gatekeeper

Prise en charge corrigée des puces Apple Silicon M5 dans le panneau Informations

Accès complet au disque (Full Disk Access) nettement amélioré lors du premier lancement

Désinstalleur d’applications renforcé et plus fiable

Diverses corrections de bugs et optimisations globales

Les versions intermédiaires 4.9.x (qui ont préparé le terrain) ont aussi introduit de nombreuses améliorations profitables à Tahoe :

Nettoyage Internet et suppression des caches/historiques d’applications améliorés

Option de vérification de l’état S.M.A.R.T. dans le panneau Maintenance

Nouvelles options d’interface (réduction des icônes dans les menus, déplacement des fenêtres en cliquant n’importe où)

Mode d’apparence clair/sombre dynamique

Améliorations du panneau Paramètres, Sécurité, Somme de contrôle

Optimisations diverses et mise à jour du guide d’utilisation

Important : après installation d’OnyX 5.0.0 sur macOS Tahoe, accordez-lui l’accès complet au disque via Réglages Système > Confidentialité et Sécurité > Accès complet au disque. Si vous veniez d’une version précédente, il suffit généralement de remplacer l’ancienne application dans le dossier Applications.



OnyX reste compatible avec les Mac Intel et Apple Silicon (M1 à M5). Totalement gratuit, le logiciel accepte les dons volontaires sur le site de Titanium Software pour soutenir son développement.



Que vous vouliez libérer de l’espace, booster les performances, personnaliser l’interface ou simplement maintenir votre Mac en parfaite santé, OnyX 5.0.0 reste la boîte à outils ultime pour macOS Tahoe. Un indispensable pour tous les Apple Addicts !

Télécharger gratuitement Onyx pour MacOS 26

PS : Nul doute qu'Onyx 5.1 sortira rapidement pour macOS 27 ! Et si vous êtes toujours sur macOS 15, allez voir Onyx 4.7.