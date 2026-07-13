WhatCable : l'app Mac qui décortique vos câbles USB-C

On accumule tous des câbles USB-C, surtout depuis qu'Apple a décidé d'unifier sa connectique (sous la pression de l'UE), mais il est presque impossible de savoir lequel fait quoi. Le même aspect extérieur peut cacher des capacités très différentes : vitesse de transfert, puissance de charge, support vidéo… Alors que nous avions vu que le sens de branchement d'un câble USB-C pouvait avoir une réelle influence, maintenant une application gratuite pour Mac permet d'aller plus loin : WhatCable.

Pourquoi on a besoin de WhaCable ?

Les câbles USB-C se ressemblent tous, mais leurs performances varient énormément :

Certains supportent seulement 480 Mbps, 60 W et l'affichage Full HD

D’autres vont jusqu’à 40 Gbps, 240 W et l’affichage 8K

WhatCable lit les informations que macOS récupère déjà et les transforme en explications claires et utiles.

Les fonctionnalités principales

Diagnostic de charge : savoir si c’est le câble, le chargeur ou le Mac qui limite la vitesse de charge

: savoir si c’est le câble, le chargeur ou le Mac qui limite la vitesse de charge Vitesse de données : identifier le véritable goulot d’étranglement (port, câble ou périphérique)

: identifier le véritable goulot d’étranglement (port, câble ou périphérique) Affichage : vérifier si votre écran externe tourne à sa résolution et fréquence maximale

: vérifier si votre écran externe tourne à sa résolution et fréquence maximale Informations e-marker : lire les données du puce intégrée (vitesse, puissance, fabricant, certification USB-IF)

: lire les données du puce intégrée (vitesse, puissance, fabricant, certification USB-IF) Alerte en cours d’utilisation : notification si un câble commence à poser problème pendant l’utilisation

L’application est très légère, sans daemon en arrière-plan ni collecte de données. Elle est entièrement traduite dans 19 langues, dont le français.

Version gratuite vs Pro

La version gratuite de WhatCable fait déjà un excellent travail pour la plupart des utilisateurs. La version Pro (£9.99 / environ 11,70 €) ajoute des détails techniques plus poussés (détails en direct à chaque branchement, logs complets, etc) pour les utilisateurs avancés ou les professionnels.

Si vous en avez marre de deviner quel câble utiliser pour charger rapidement ou connecter un écran, WhatCable est exactement l’outil qu’il vous faut. C'est aussi un bon outil pour trier vos dizaines de câbles, non ?



PS : notre câble préféré est celui à 11,99 € sur Amazon avec finition à la Apple et compatible jusqu'à 240 W.

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