BuhoLaunchpad 1.8 : encore plus de personnalisation et d’interactions sur Mac

Voici BuhoLaunchpad 1.8.0, une mise à jour majeure conçue spécifiquement sur la base des retours des utilisateurs. Après une première version épatante, la mouture 1.8 ajoute de nombreuses fonctionnalités très attendues : contrôle précis du positionnement sur plusieurs écrans, fonds d’écran personnalisés, prise en charge des applications installées sur disques externes, glisser-déposer vers le Dock, masquage d’apps, et bien plus encore. De quoi offrir une expérience aussi proche que possible de ce que proposait Apple avant sur Mac, mais qu'on trouve toujours sur iPad par exemple.

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Points forts de BuhoLaunchpad 1.8.0

Interaction avec le Dock (exclusif)

Activez/désactivez la visibilité du Dock à la demande, glissez des apps directement dans le Dock pour les épingler, et lancez des applications depuis celui-ci. Tout cela dans une expérience 100 % native macOS. Personnalisation renforcée (exclusif)

Changez l’arrière-plan de Launchpad, ajustez l’intensité du flou, créez plusieurs scènes de disposition, définissez le nombre de lignes/colonnes et la densité des icônes, passez rapidement d’un layout à un autre, et réinitialisez tout d’un clic. Accès ultra-rapide

Multiples méthodes de déclenchement : gestes trackpad, Coins actifs, raccourcis clavier, recherche instantanée, navigation au clavier (flèches + Entrée) et défilement à la molette de souris. Importation & Migration

Importez votre disposition originale du Launchpad macOS, sauvegardez et restaurez vos layouts, synchronisez entre appareils. Votre organisation reste intacte même après une mise à jour système ou un changement de Mac. Support des apps externes et non-standard

Affichez sans problème les applications installées sur des disques externes ou via des chemins non standards (comme celles installées avec Homebrew).

Ce qui change avec la 1.8

Cette mise à jour renforce encore l’intégration native tout en offrant un niveau de contrôle inédit. Le Dock Interaction transforme BuhoLaunchpad en un véritable hub central : plus besoin de jongler entre plusieurs interfaces. La personnalisation des arrière-plans et du flou permet enfin de faire correspondre Launchpad à votre thème macOS ou votre fond d’écran favori.



Quant au support des disques externes, il ravira les utilisateurs qui travaillent avec plusieurs volumes ou des installations Homebrew/MacPorts.



Les scénarios de disposition multiples, déjà appréciés, deviennent encore plus puissants avec la possibilité de basculer en un clin d’œil entre différents profils.

Les autres forts déjà existants

Voici quelques autres caractéristiques importantes :

Grille visuelle intuitive

Recherche instantanée

Réorganisation par glisser-déposer

Support multi-pages

Gestion avancée des dossiers

Importation complète du Launchpad original

Conclusion

BuhoLaunchpad continue d’être la meilleure alternative (et même supérieure) au Launchpad d’Apple, surtout depuis les modifications apportées dans macOS 26 Tahoe. Légère, fluide, parfaitement compatible Intel et Apple Silicon, elle redonne le plaisir d’un lanceur d’applications intuitif tout en ajoutant une personnalisation profonde.



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