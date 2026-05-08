OpenAI lance Codex pour Chrome sur Mac et un "contact de confiance"

OpenAI franchit une nouvelle étape importante aujourd’hui avec le lancement de Codex for Chrome, une extension officielle qui permet à Codex d’opérer directement dans Google Chrome sur Mac et PC.

Une avancée majeure pour les développeurs et les utilisateurs

Grâce à cette extension, Codex peut désormais :

Tester des applications web en temps réel

Comprendre le contexte de plusieurs onglets ouverts

Utiliser les outils de développement (DevTools)

Interagir avec des sites web comme le ferait un humain

Le tout sans prendre le contrôle du navigateur, ce qui rend l’expérience beaucoup plus fluide et naturelle.



OpenAI explique que cette extension répond à un constat clair : la majorité des tâches quotidiennes des utilisateurs de Codex se déroulent dans le navigateur. L’extension rend donc l’IA bien plus efficace pour ce type de travail que les plugins ou APIs traditionnels. Mais c'est aussi la preuve qu'Atlas, le navigateur d'OpenAI, a du mal à convaincre.

Codex en pleine croissance

L’annonce arrive alors que Codex connaît une croissance exponentielle : l’outil préféré des développeurs compte désormais plus de 4 millions d’utilisateurs actifs par semaine, soit 8 fois plus qu’au début de l’année. Rappelons que Codex est disponible dans une app dédiée sur Mac et est aussi intégré à Xcode depuis peu.

L’option « Contact de confiance » dans ChatGPT

Parallèlement, OpenAI déploie une nouvelle fonctionnalité dans ChatGPT baptisée « Trusted Contact ». Celle-ci permet à un utilisateur de désigner une personne de confiance qui sera alertée si l’IA détecte des signes de détresse dans les conversations.